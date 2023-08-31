Купленный группой «Литум» у датской Hempel завод красок в Ульяновске заработает в 2023 году

ГК «Литум», в прошлом месяце выкупившая у датского холдинга Hempel завод в Ульяновске, планирует запустить лакокрасочное производство до конца текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области. Запуск производства на встрече 31 августа обсудили глава региона Алексей Русских и представители ГК «Литум».

«В июле 2023 года Hempel продал завод по производству красок, расположенный в индустриальном парке "Заволжье". Предприятие вошло в состав российской производственной компании "Литум", выпускающей лакокрасочную продукцию под брендом Litum», — указывается в сообщении.

По словам гендиректора ГК «Литум» Андрея Дружинина, завод в Ульяновске продолжит производить лакокрасочные покрытия для строительной, судостроительной, энергетической, нефтегазовой и других отраслей промышленности, а также для крупных инфраструктурных объектов. Отмечается, что на предприятии будут задействованы технологические линии и оборудование, переданные прежним владельцем.

Как отметил Русских, при перезапуске завода большая часть коллектива продолжит работу в компании; в настоящий момент, во время вынужденного простоя, сотрудники получают две трети зарплаты. «Со своей стороны в сегодняшних непростых условиях мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы предприятие оперативно приступило к работе», — подчеркнул губернатор.

Датская Hempel открыла в Ульяновске производство краски мощностью 16 млн л в год около семи лет назад. Весной 2022-го года холдинг объявил о прекращении деятельности в России, пишет «Интерфакс». Как следует из ЕГРЮЛ, ульяновское АО «Хемпель» переименовано в АО «Литум. Ульяновск». Владельцы пока указаны те же, обращает внимание агентство.