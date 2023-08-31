«Ламода» открывает виртуальную примерочную

Технологическим партнером по разработке функционала сервиса стала компания «Тексел», специализирующаяся на разработке технологий компьютерного зрения, искусственного интеллекта и генеративных нейронных сетей в сфере fashion retail. Новая функция доступна части пользователей в тестовом режиме в мобильном приложении Lamoda на iOS и включает в себя два этапа взаимодействия с потребителем. Первый - рекомендация размеров. Для того, чтобы ее получить, пользователь должен ответить на три базовых вопроса: рост, вес и возраст, и на несколько дополнительных — размер живота, пропорции плеч, талии, бедер. Среди предложенных визуализаций телосложений пользователь может кликнуть на ту картинку, которая более всего похожа на его фигуру. Второй этап — визуальная примерка, которая позволяет увидеть, как та или иная вещь будет выглядеть на стандартных моделях в диапазоне размеров от XS до XL. Также пользователь может в режиме live загрузить собственную фотографию и увидеть, как вещь будет смотреться на нем.

Создание визуальных примерочных — один из основных трендов, разворачивающихся в фэшн-торговле. По мнению некоторых экспертов, их широкое внедрение приведет к кардинальным изменениям в одежном бизнесе. На российском рынке это решение тоже давно назрело, так как виртуальная примерка позволяет решить ключевые проблемы онлайн-магазинов — это избыточные возвраты и низкая конверсия. «Маркетплейсы конкурируют за потребителя за счет сервиса: предлагают примерки и бесплатную доставку, возвраты — затраты на это покрываются из их собственной маржи. Возможность сократить количество таких возвратов — напрямую повышает прибыль компаний, - говорит замдиректора по развитию бизнеса компании «Тексел» Александр Юхневич.

Вторая проблема — это низкие конверсии (количество людей, совершивших покупку, из тех, кто зашел на страницу товара). Стандартной по индустрии считается конверсия в диапазоне от одного до двух процентов. Виртуальная примерка, возможность посмотреть, как вещь будет выглядеть на тебе, помогает такие конверсии повышать. «Из нашего опыта средний рост конверсии на маркетплейсах, у которых есть виртуальные примерки и рекомендации размера, составляют около 10 процентов. А возврат для пользователей, которые покупают рекомендуемые размеры, сокращается на 18 процентов», - говорит Александр Юхневич.

На данный момент виртуальные примерки на «Ламода» доступны для 300 товаров, в первую очередь, акцент делается на более сложных и дорогих продуктах, которые требует от потребителя бОльшей ответственности при выборе.

Основной вопрос, который в связи с этим возникает, - это точность рекомендаций и образов, предоставляемых сервисом. В «Тексел» уверены в эффективности сервиса, основываясь на предыдущем, весьма любопытном, опыте компании. Компания уже 9 лет является разработчиком оборудования для 3D-сканирования тела человека, создания 3D-копии со всеми обмерами. «Наши сканеры, собирающие обмеры людей, находятся в 35 странах мира. У нас огромная база данных по тому, какие размеры у различных категорий людей. На основе этого дата сета мы научили алгоритм восстанавливать 3D модель пользователя без физического оборудования, только по этим ключевым параметрам: рост, вес, возраст, тип фигуры. По 3-D модели пользователя мы определяем все его мерки — знаем, какой у него охват груди, талии, бедер, размер ноги. Потом мы обмеры сопоставляем с размерами продукта каждой категории товара, бренда. И даем рекомендации — такой-то размер вам подойдет, так-то он будет прилегать», — говорит Александр Юхневич.

Контракт с «Ламодой» — это первый проект компании с крупным российским маркетплейсом, но в мире по сервису виртуальной примерки у «Тексел» более 150 клиентов — производителей одежды по всему миру.

В целом компания разделяет своих клиентов на три основные группы. Первая — университеты и институты, обучающие 3D-дизайну. Сейчас производители одежды активно переходят на формат цифровой разработки лекал и производства одежды. «Раньше технолог физически отшивал модель, далее оценивались свойства ткани, самого изделия — согласование всех процессов занимало месяцы. Сейчас все больше брендов делают это в цифровом формате, когда все ткани оцифрованы, когда вы можете отсканировать модель любого человека, получить его 3D-копию, разработать лекала. Вы можете проецировать то, как эта вещь, ткань, размеры будут вести себя в движении на конкретном человеке и т.д.», — говорит Александр Юхневич.

Вторая группа клиентов — это фитнес-индустрия. С помощью 3D — сканирования можно отслеживать изменения своих параметров, менять программы тренировок. И третья сфера применения 3D- сканеров — это развлечения. «Например, у нас были крупные кейсы на чемпионатах мира по футболу. Пользователя сканируют, дальше его модель погружают в виртуальную среду, и он от первого лица может играть в футбол, например, в форме сборной Бразилии. Это выглядит очень интерактивно», — рассказывает Александр Юхневич.

Какой же можно ожидать спрос на сервис виртуальной примерки? Технология по рекомендации размера появилась в начале 2010 годов и стала развиваться в 2015-2016 годах. Сейчас эта услуга есть у всех иностранных ритейлеров и у некоторых наших. «Визуальные примерки — похожая история, сервис активно развивается, набирает популярность. Мы верим, что точка, когда технология позволяет обеспечить пользователю ожидаемое качество, пройдена. Технологически мы уже там. Сейчас идет активный процесс внедрения этого решения в бизнес. Мы думаем, что в течение ближайших лет технология станет массовой, будет на сайтах всех ритейлеров», — говорят в компании «Тексел».