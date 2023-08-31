Мастера Калининградского янтарного комбината «Ростеха» внедрили усложненные виды огранки

Работники Калининградского янтарного комбината (КЯК, входит в госкорпорацию «Ростех») освоили новые сложные виды огранки янтаря, которая используется при обработке алмазов.

«Число плоскостей, в которых сегодня гранят "солнечный камень", мастера предприятия увеличили в несколько раз. Тем самым специалисты КЯК опровергают заблуждение, что сукцинит (научное название балтийского янтаря) слишком мягок и не поддается огранке», — сообщает пресс-служба предприятия.

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Классическая огранка предполагает работу в 57 плоскостях и обычно применяется на камнях круглой формы, однако специалисты комбината могут выполнять фантазийную огранку, создавая на янтаре любой формы собственный рисунок; число граней при этом может быть увеличено до 80 и больше. За одну рабочую смену мастер способен огранить от четырех до 10 камней, указывается в пресс-релизе.

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Одной из самых сложных считается огранка «Бриолет», которая выполняется на образце янтаря неправильной каплевидной формы, пояснили в пресс-службе комбината. «В изделии такой камень не закреплен жестко, он обладает свободой движения, в результате чего излучаемые "бриолетом" блеск и свет специалисты называют "световым шоу". Но даже несмотря на то, что янтарь может выглядеть как сверкающий бриллиант, за счет уникальных природных свойств он по-прежнему остается теплым "солнечным камнем"», — рассказали в компании.

По словам старшего огранщика ювелирного цеха КЯК Евгении Саморядовой, янтарь — уникальный материал, который имеет свой оттенок и блеск, подобно алмазу. «Балтийский самоцвет прекрасно показал себя в работе — результаты можно увидеть в готовых изделиях. Для огранки в основном берется обесцвеченный либо тонированный прозрачный чистый камень самого высокого качества. Ограненный камень требует соседства драгоценных металлов. Как правило, самые дорогие экземпляры обрамляются золотом», — отметила специалист.

АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в РФ и крупнейшее в мире янтарное предприятие полного цикла — от добычи камня до изготовления ювелирной и сувенирной продукции. КЯК ведет разработку Приморского карьера, где находится примерно 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление «Ростеха».