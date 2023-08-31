Минобороны РФ сообщило об одном сбитом в Подмосковье БПЛА

В Воскресенском районе Московской области сбит беспилотник, летевший по направлению к столице.

«Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО аппарат уничтожен над территорией района.

Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате инцидента никто не пострадал. «Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы, добавил он.

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово было задержано свыше 40 рейсов, передает ТАСС. Агентство уточняет, что среднее время задержки рейсов на прилет во Внуково составило 41-44 мин.