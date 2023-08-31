Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

На брифинге 31 августа официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно его данным, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразили 6 атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка (ДНР). Уничтожено до 365-ти украинских военнослужащих, 32 автомобиля, 3 БМП «Bradley» производства США, 2 бронетранспортера, 2 гаубицы (Д-20, Д-30) и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР). Потери противника составили до 100 боевиков, 4 автомобиля, 2 гаубицы «Мста-Б» и орудие М119 производства США.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено 5 атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое (Запорожская область). Уничтожено до 85 боевиков, 3 гаубицы Д-30, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО Vampire чешского производства. В районе Орехова поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 2 атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено до 55 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 2 гаубицы («Мста-Б», Д-30).

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. Отражены 5 контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сергеевка и Новоегоровка (ЛНР). Потери ВСУ составили до 50 боевиков, 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. В районе населённого пункта Петровское (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 боевиков, 2 автомобиля и две гаубицы Д-30. В районе населённого пункта Михайловка (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах. В районе города Славянск (ДНР) уничтожен ЗРК С-200. В районе города Угледар и населённого пункта Селидово (ДНР) поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ.

ПВО РФ перехватили 2 снаряда РСЗО HIMARS, 2 управляемые авиабомбы JDAM и 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также сбили 32 БПЛА, в том числе Ту-141 «Стриж», в районах населенных пунктов Ковалевка, Голиково (ЛНР), Соледар, Благодатное (ДНР), Мирное, Новоукраинка, ТОКМАК (Запорожская области) и Обрывка (Херсонская область).

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 266 БПЛА, 434 ЗРК, 11 578 танков и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин РСЗО, 6 145 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12570 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 30 августа Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника». Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

