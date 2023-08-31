Минобороны Великобритании возглавил Грант Шэппс

Новым министром обороны Великобритании официально назначен глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс.

Об этом сообщает британское правительство.

Шэппс, сменивший на этом посту Бена Уоллеса, с 2019 года успел поработать министром транспорта (2019-2022), а также министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022-2023), пишет ТАСС. Кроме того, в течение недели 44-летний политик занимал должность главы МВД в правительстве Лиз Трасс.

Грант Шэппс родился в городе Рикмензуорт (графство Хартфордшир) недалеко от Лондона, в еврейской семье; окончил Манчестерский политехнический институт, где изучал экономику и финансы; занимался частным бизнесом. Шэппс является основателем компании PrintHouse Corporation, предоставляющей услуги по разработке сайтов.