Минсельхоз подставил ножку зерновому экспорту

Политика Минсельхоза по регулированию экспортных цен на зерно приведет к снижению его экспорта уже осенью этого года.

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Так, вчера крупнейший покупатель российской пшеницы — государственное агентство Египта по закупке продовольствия CASC — в ходе проведенного тендера купил французскую и румынскую пшеницу, а участвовавшие в тендере четыре российских экспортера оказались не конкурентоспособными по цене. Европейская пшеница выставлялась по цене ниже 260 долларов за тонну FOB, в то время как российские экспортеры, соблюдая негласное распоряжение Минсельхоза, предлагали пшеницу с поставкой в октябре-ноябре по 270 долларов за тонну fob. Впервые за многие годы российская пшеница оказалась дороже французской.

В последние месяцы экспорт российского зерна идет рекордными темпами — и в июле, и в августе было вывезено более 5 млн. тонн при «допустимом» уровне экспортных цен в 230-240 долларов за тонну. На осенние же контракты Минсельхоз предлагает выходить с ценой от 260 долларов за тонну с поставкой в сентябре до 270 долларов в ноябре-декабре. Иначе экспортеров ждут определенные рестрикции от профильного ведомства. В результате, по словам зерновых брокеров, экспортные продажи российской пшеницы на осень сейчас остановились, уже две недели нет никакой активности.

Повышая экспортные цены, Минсельхоз решает несколько задач: собирает с зернового экспорта пошлину в бюджет (чем выше цены, тем больше пошлина); увеличивает маржу зернопроизводителей, которые после введения пошлины вынуждены продавать зерно существенно дешевле. Повышая ставки и дальше, Минсельхоз, видимо, рассчитывает на доминирование России в мировой зерновой торговле. Однако стратегия выглядит несколько рискованной, прежде всего, потому, что в мире переизбыток производства зерновых, и российское зерно с радостью заместят другие страны. Последний египетский тендер тому подтверждение.