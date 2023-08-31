«Позиции ВСУ до краев засыпаны трупами»: военный эксперт Шурыгин о ситуации в зоне СВО

Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал о ситуации, которая складывается в зоне проведения специальной военной операции.

В частности, он обратил внимание, что на Авдеевском направлении «все позиции ВСУ до краев засыпаны трупами», передаёт издание «Военное дело».

«Украинское контрнаступление собирает кровавую жатву, – подчеркнул специалист. – Наши проводят тактические переброски бойцов, а ВСУ радостно набиваются в пристреленные артой позиции, где находят свою смерть».

Согласно его данным, потери армии Украины в этих штурмах уже вплотную приблизились «к планке 20 к 1».

«Стоит отметить, совсем недавно ряд российских военкоров сообщали, что подразделения ВС РФ смогли улучшить свои позиции на Авдеевском направлении. На этом участке фронта российским бойцам удалось расширить серую зону. При этом в результате боевых действий были верифицированы серьёзные потери противника в живой силе», – резюмировал постоянный член Изборского клуба.

Как писал «Эксперт», ранее Шурыгин назвал условия для завершения спецоперации на Украине. По его мнению, для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее.