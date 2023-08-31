На заводе «Автотор» стартовало производство кроссоверов Kaiyi Х3 и Kaiyi Х3 Pro

Холдинг «Автотор» запустил производство китайских кроссоверов Kaiyi Х3 и Kaiyi Х3 Pro на заводе в Калининграде.

Об этом проинформировала пресс-служба предприятия. Соглашение о начале промышленного производства подписали гендиректор ООО «Калининградская автоиндустрия» Андрей Толстобров и вице-президент — директор завода Kaiyi Auto в городе Ибинь (КНР) Цао Янгтян.

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«Первые автомобили сошли с конвейера производства пассажирских автомобилей. Компактные кроссоверы пополнили модельную линейку выпускаемого "Автотор" с января 2023 года бренда Kaiyi», — подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что в работе группы запуска новых моделей приняли участие специалисты Kaiyi. «В рамках совместной работы по подготовке производства было произведено дополнительное оснащение и наладка оборудования, отработаны вопросы, касающиеся технологии производства, обеспечения качества, проведено необходимое для производства Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro обучение персонала», — рассказали в компании.

Сообщается, что китайские специалисты провели аудит процесса сборки и качества произведенных «пилотной» партии машин, по итогам которого было принято решение о массовом производстве кроссоверов на «Автоторе».

На первоначальном этапе промышленное производство продукции Kaiyi на заводе «Автоторе» осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня; в дальнейшем планируется переход на полный цикл производства, отмечается в пресс-релизе.

В рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве российского и китайского предприятий предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации, поясняют в «Автоторе», уточняя, что для каждой модели бренда разработан отдельный план по локализации, предусматривающий конкретные сроки, условия и обязательства сторон.