Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа — Богомаз

Сотрудники Росгвардии уничтожили три БПЛА, летевших над Брянском.

Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет; на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ФСБ, Росгвардия и МВД пресекли в Невельском районе Брянской области деятельность украинских диверсантов, которые готовили совершить теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры.