“Наши цифровые продукты помогают потребителю определиться в условиях ипотеки”: Арсений Олевский о своем опыте разработки финансовых продуктов

Однако что делать, если заработать на таком перспективном рынке хочется, но вы не владелец банка и не управляющий инвестиционного фонда? Предприниматель Арсений Олевский получил доход 5 миллионов долларов за 6-7 лет, создав серию рабочих онлайн-калькуляторов для того, чтобы люди могли делать подробный расчет выплат процентов по кредитам. Посещаемость сайта составила до миллиона американских пользователей в месяц. Сегодня Арсений Олевский делится опытом, как заработать в сфере финансов, не обладая профильным образованием и большими деньгами.

— Арсений, в том, что имеет отношение к кредитам, далеко не у всех предприятий получается заработать миллионы долларов за короткое время. Вы же вышли на такой уровень дохода, несмотря на то, что вы не банк и не микрофинансовая организация. Давайте обратимся к истокам: как вы поняли, что нужно создать продукт для пользователей, которые планируют брать кредиты?

— Понял, на самом деле, не сразу. Мой путь к этому занял несколько лет. Я окончил Ташкентский государственный университет по специальности «востоковедение», но работать в научном учреждении или пиар-агентстве мне не хотелось — тянуло больше к сферам финансов и технологий. Поэтому я устроился в фирму отца: в отделе техподдержки я и 5-7 коллег делали плагины, позволяющие проводить анализ фондового рынка в Excel. Постепенно я освоил программирование, так как это требовалось для помощи клиентам.

Через некоторое время ушел из фирмы отца, что называется, в свободное плавание. Так как к тому времени у меня был уже хороший опыт в программировании, я начал оказывать IT-услуги на фрилансе. Разрабатывал сайты для заказчиков, а в свободное время и для себя.

Для себя я первым делом создал небольшой сайт, на котором продавал программное обеспечение и получал за это комиссию. Потом сделал сайт, на котором были различные онлайн-калькуляторы, разместил на нем рекламу Google AdSense. И вот тут я обратил внимание, что одни калькуляторы приносят больший доход, чем другие. Например, если я получаю с сайта 30 долларов в месяц, то из них 20 долларов приходятся на выручку от кредитных калькуляторов. Тогда я подумал: почему бы не сделать отдельный сайт на тему кредитов?

— Новый проект сразу позволил заработать серьезный доход?

— Нет, пиковые показатели выручки получилось зафиксировать после запуска второго и третьего сайтов. А первым был mortgagecalculatorplus.com: я его запустил в начале 2003, и через 3 месяца он «выстрелил» в поисковике Microsoft Bing. Он показывался пользователям на первой же странице, люд, переходили на него, выполняли расчеты. Резко вырос мой доход: если я фрилансером тогда зарабатывал 600-700 долларов в месяц, то этот калькулятор за 2 месяца мне принес 15-16 тысяч долларов.

Однако через пару месяцев mortgagecalculatorplus.com перестал выдаваться на первой странице поисковика, и посещаемость упала. Тогда через полгода я запустил еще два кредитных сайта — www.amortization-calc.com и еще один www.mlcalc.com— усовершенствовав подход, чтобы снизить вероятность падения трафика.

Эти два сайта приносили мне доход на протяжении многих лет. У них отмечался долгий взрывной рост: с 2012 до 2017-2018 годов. За этот период я заработал около 5 млн долларов.

— А как вы достигли взрывного роста?

— Путем грамотного продвижения и продажи рекламы. Чтобы сайт высоко ранжировался, нужно, чтобы другие сайты давали на него много ссылок, размещали бесплатно мои калькуляторы со ссылкой. До 2012 года доход рос хорошо — в среднем, 10 - 15 тысяч долларов в месяц.

Благодаря росту популярности мои онлайн-ресурсы были замечены брокерами: руководство Bankrate в 2012 году вышло на меня, предложив разместить их рекламу. В результате мои сайты стали приносить до 100 тысяч долларов в месяц.

— Вам удалось с этим продуктом выйти на рынок США, который считается сложным ввиду большой конкуренции. Что помогло вам справиться с такой сложной задачей?

— Помогло понимание, что мой продукт полезен целевой аудитории. В США, по сравнению со многими другими странами, очень большой процент населения берет кредиты: на образование, на покупку автомобиля, жилья, предметов быта и продуктов питания в повседневной жизни... Конечно, человеку, который планирует пользоваться деньгами банка, важно понимать размер ежемесячного платежа, сроки и график выплат. Мой онлайн-калькулятор был одним из первых, поэтому американцы стали с удовольствием им пользоваться.

Кроме того, я делал плагины для WordPress и выкупал: таким образом, спустя время стал монополистом по плагинам для ипотечных калькуляторов.

— С высоты своего успешного предпринимательского опыта что бы вы посоветовали нашим читателям — бизнесменам, которые хотели бы зарабатывать в сфере финансов, но у кого нет соответствующих компетенций?

—Думаю, прежде всего, важно смотреть на рынок широко и отталкиваться от своих компетенций. Например, при словах: «Сфера кредитования», — многим представляются только кредитные организации. Между тем, на этом рынке абсолютно разные фирмы работают: страховые, финтех-компании, разработчики решений информационной безопасности, агентства цифрового маркетинга, специализирующиеся на банковских продуктах...

Если вы хотите заработать на рынке, связанном с финансами, то необязательно становиться финансистом, искать инвесторов, чтобы открыть банк. Если у вашей компании есть какие-то непрофильные компетенции, то вы можете подумать, как они помогут вам в достижении вашей цели. Например, у меня был опыт в информационных технологиях, поэтому я разработал онлайн-калькуляторы для тех, кто берет кредиты. Если вы маркетинговое агентство, то можете нарабатывать опыт вывода на рынок банковских продуктов.

Так как рынок растет, то и банки, и потребители будут нуждаться в разнообразных услугах.

Еще, на мой взгляд, полезно думать не о том: «Как войти в «денежную» сферу», — а о том, как наилучшим для вас образом применить ваш опыт. Если вы, допустим, владеете страховой медицинской компанией и при этом являетесь страстным автолюбителем, то, возможно, вам стоит расширять бизнес в сторону автострахования. Обладая вдохновением, вы там добьетесь больших успехов, нежели в страховании вкладов и кредитов.

— А вы ваш опыт применяете в каких-то еще сферах, кроме кредитования?

— Конечно. Когда я работал на фрилансе, то совместно с партнером разрабатывал сайты в сфере розничной торговли: StyleMix и torg.uz.

В 2016-2017 годах мы делали хаб для умного дома в рамках своего стартапа. Идея заключалась в том, чтобы в маленьком устройстве GS объединить технологии ZigBee и Z-wave. На такой основе программисты могли бы построить умный дом. С этим проектом мы в 2018 году участвовали в CES — самой крупной международной выставке, посвященной технологиям, в Лас-Вегасе.

— Каковы результаты ваших проектов, не связанных со сферой финансов?

— Я горжусь нашей работой. Сайт torg.uz через 2-3 года после создания вышел на первое место в Узбекистане по посещаемости, и потом его купила международная компания OLX.

Компания StyleMix, учредителем которой я являюсь, входит в топ-10 производителей тем для WordPress. Другой проект, который вырос из StyleMix — Bimi Boo (игровые образовательные приложения) — тоже в мировом топ-10 по популярности приложений для детей до 5 лет.

— Над какими проектами вы работаете сейчас?

— Продолжаю развивать StyleMix и Bimi Boo, с применением современных технологий — искусственного интеллекта, машинного обучения. Кроме того, работаю над стартапом Yond.com — маркетплейсом для тех, кто летает бизнес-джетами. Его идея родилась после того, как я сам стал передвигаться таким транспортом. Увидел, что в этой индустрии много брокеров и операторов с плохим сервисом, и решил создать приложение с высоким качеством услуги, где потребители могут ставить оценки. Уникальность Yond.com в следующем. Например, пользователь вводит запрос, и он отправляется всем (брокерам, операторам). Те в ответ направляют минимум информации о перелете. Таким образом создается адекватная конкуренция брокеров и операторов.