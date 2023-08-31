Гражданских самолетов отечественного производства в России станет больше

Это следует из обновленной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, опубликованной на этой неделе.

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Предыдущая версия, принятая в июне прошлого года, предполагала, что к 2030 году в России будет эксплуатироваться всего 1714 воздушных судов (ВС), за исключением бизнес-джетов, грузовых самолетов и тех, что выведены из эксплуатации, но еще числятся в реестре. В скорректированной программе значится, что их будет уже 1759. При этом количество иностранных самолетов в парках авиакомпаний не изменится. Их по-прежнему будет 319 в 2030 году. Прибавка в 45 бортов произойдет за счет роста числа отечественных самолетов.

И все эти 45 самолетов — среднемагистральные Ту-214. Если ранее предполагалось, что к 2030 году будет выпущено 70 таких ВС, то сейчас уже — 115. Начиная с 2027 года на Казанском авиазаводе будет производиться по 20 штук Ту-214 в год.

В июне это предприятие посетил премьер Михаил Мишустин и в ходе состоявшегося совещания сообщил о том, что правительство приняло решение выделить заводу 41,8 млрд рублей на увеличение выпуска Ту-214. Средства будут взяты из Фонда национального благосостояния. Тогда не было сказано насколько именно будет увеличено производство этих ВС.

Таким образом, лоббистские усилия властей Татарстана не пропали втуне. Еще год назад, в ходе Восточного инвестиционного форума во Владивостоке глава республики Рустам Минниханов говорил о том, что выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год — вполне решаемая задача. Собственно, именно такое решение в итоге и было принято.

Логика в наращивании производства Ту-214 есть — этот самолет оснащен авиасистемами отечественного производства, то есть уже импортозамещен, и оснащается давно освоенными двигателями ПС-90А. Впрочем, относительно его конкурента — самолета МС-21, оснащаемого новыми двигателями ПД-14, — объемы выпуска Ту-214 существенно меньше: до 2030 года предполагается произвести 270 МС-21.