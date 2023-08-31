Первый российский электрический трактор сойдет с конвейера в Чувашии

На Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ЧЗСА) завершаются испытания электродвигателя для легкого трактора грузоподъемностью 1,5 тонны. Трактор «Универсал» предназначен для работы в коммунальном и сельском хозяйстве, за счет навесного оборудования его можно поименять как для очистки улиц, ремонта асфальта и прокладки траншей, так и для обработки почвы и ухода за посевами, погрузки сыпучих грузов или лесоматериалов. Серийное производство начнется в 2024 году, объем выпуска составит 300 единиц в год.

Разработка электропривода принадлежит московской компании «Априорные решения машин». Аккумулятор полностью заряжается за 4 часа и держит заряд при простой перевозке грузов 8 часов, а при использовании навесного оборудования, например, щетки для уборки улиц, 5 часов. Батарея способна работать и в мороз, и в жару — от минус 40 до плюс 40 градусов. При необходимости есть возможность установить на машину дополнительные аккумуляторы или заменить батарею — на это уйдет 5 минут.

К преимуществам электрического трактора на ЧЗСА относят то, что он намного легче своего дизельного аналога в управлении, водитель может включать режимы «высокая скорость» и «повышенная тяга». Конструкция практически не отличается от версии с двигателем внутреннего сгорания, поэтому электротрактор может выполнять все функции классических тракторов, но, в отличие от них, не выделяет выхлопных газов, и его можно использовать в тепличных хозяйствах. Тот факт, что устройство с электроприводом работает практически беззвучно, дает ему фору в городе, где шума и без того хватает.

