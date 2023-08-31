«Росатом» получил лицензию на возведение четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Власти Египта выдали «Росатому» лицензию на строительство четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

Как сообщается на сайте инжинирингового дивизиона госкорпорации, в который входит в том числе компания «Атомстройэкспорт», соответствующее решение принял совет директоров управления по ядерному и радиологическому регулированию республики (ENRRA).

Отмечается, что с 30 июля по 2 августа комиссия ENRRA проводила комплексную инспекцию с целью проверки готовности к началу процесса сооружения четвертого энергоблока с реакторной установкой ВВЭР-1200. По ее результатам была подтверждена безопасность строительства четвертого энергоблока. «На заседании совета директоров ENRRA было принято решение на выдачу лицензии на строительство четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"», — говорится в сообщении.

Директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа», вице-президент «Атомстройэкспорта» Алексей Кононенко отметил, что выдача лицензии для сооружения четвертого энергоблока первой АЭС в Египте — значимый шаг, приближающий проект к ключевому событию — заливке «первого» бетона. «Процесс сооружения АЭС "Эль-Дабаа" идет в полном соответствии с графиком», — подчеркнул Кононенко.

Ранее сообщалось, что «Росатом» планирует залить «первый бетон» на четвертом энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» в ноябре. В настоящий момент ведется стройка трех блоков станции.

Межправительственное соглашение о сооружении первой в Египте АЭС было заключено в ноябре 2015 года; EPC-контракт, в котором идет речь об инженерных разработках, материально-техническом снабжении и строительстве подписали в конце 2016-го. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200. Строительство будет завершено к 2028-2029 годам.