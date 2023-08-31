Рупия ли — кто обрушил рубль?

Индийская валюта на прошедшей неделе продемонстрировала сильный отскок, показав самый большой однодневный прирост почти за полтора месяца. Тем не менее, по отношению к доллару рупия стабильно дешевеет — она колеблется в районе 82 рупии за доллар.

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Еще неделей ранее рупия уходила под уровень 83 по отношению к доллару — самый низкий уровень с октября 2022 года, когда она опустилась до исторического минимума 83,26.

Как напоминает The Economic Times, после обретения Индией независимости один доллар можно было купить менее чем за четыре рупии. Теперь страна отмечает 76 лет свободы, а рупия подешевела почти в 20 раз. Девальвации, торговые дисбалансы, бюджетные дефициты, инфляция, мировые цены на топливо, экономические кризисы и т. д. постоянно обесценивали рупию по отношению к доллару.

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Кстати, и исторически, и сегодня рупия напоминает рубль. Валюта СССР стоила около 6 рублей за доллар. Потом ее, в особенности уже как российскую, сильно потрепали экономические ветры. И сегодня рубль не только догнал, но уже и обогнал рупию в своем снижении.

В прошлом году индийская валюта оставалась волатильной. Снижение курса рупии можно объяснить положительным «настроем» доллара и слабым настроем бизнеса и домохозяйств на покупки национальной валюты на внутреннем рынке. Рупия значительно обесценилась по отношению ко всем основным валютам, отражая уязвимость развивающихся рынков во время кризиса.

В 2020 году, когда мир столкнулся с беспрецедентным кризисом из-за Covid-19, рупия столкнулась с волатильностью из-за сокращения иностранных инвестиций.

В настоящее время инфляция в Индии является причиной беспокойства политиков и инвесторов наряду с потребителями. Поддержание стабильности цен при одновременном содействии экономическому росту требует тонкого баланса денежно-кредитной политики. Последовательное повышение процентных ставок также повлияло на стоимость рупии.

Между тем, Индия пытается превратить рупию в мировую валюту, этот шаг направлен на снижение зависимости от доллара и увеличение глобального веса страны на мировых рынках. С прошлого года Резервного банка Индии (RBI) разрешил более чем дюжине банков осуществлять расчеты в рупиях с 18 странами.

Что касается России, то и с ней Индия переходит постепенно на взаиморасчеты без участия доллара. Правда, проблемы при этом пока сохраняются, так, экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов на днях заявил, что Россия не может ни вернуть из Индии зависшие рупии, ни купить на них товары.

«Еще одна неочевидная причина ослабления рубля — зависшие рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 млрд долл., а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия – неконвертируемая валюта. А 30 млрд долл. за полгода – больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — высказал мнение Задорнов в авторской колонке.

Роль рупии на современном этапе

По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, данные разнятся — отчеты Резервного банк Индии не подтверждают цифру в 30 миллиардов долларов, при этом торговля с Индией проходит также в долларах, юанях, евро и дирхамах, а не в рупиях.

«Скорее всего, — говорит эксперт, проблема немного преувеличена. Но в любом случае, она существует, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. И надо искать вариант, как использовать неконвертируемые средства. На мой взгляд, напрашивается стратегическое решение в этой области. Так как Индия является одной из самых быстроразвивающихся экономик мира, то России нужно ставить планы по созданию совместных производств, использовать более сложные технологии взаимодействия с Индией, чем просто экспорт сырья и материалов в эту страну».

Наверное, предполагает Владимира Кошелев, в какой-то перспективе запас рупий мог бы быть направлен на развитие индийской экономики, создание таких совместных российско-индийских предприятий. «Но это требует взаимодействия с индийскими властями, потому что в Индии есть ограничение на экспорт капитала. Это проблема, но она в общем-то решаема. Мне кажется, такая кооперация с Индией — это один из возможных путей решения проблемы», — заключает он.

Добавим, что и Минэнерго не согласилось с мнением Михаила Задорнова о влиянии экспорта за рупии на курс рубля. Там заявили, что нефтяные компании возвращают в Россию большую часть валютной выручки вне зависимости от валюты платежа. «Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», — сообщили 20 августа в министерстве.

Индекс S&P BSE SENSEX, который отслеживает стоимость акций 30 ведущих индийских компаний, представленных на Бомбейской фондовой бирже (BSE), находится близко к своим историческим пикам, отмечает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research. По его данным, за последние пять лет наблюдается прирост более чем на 72%.

Как указывает эксперт, индийская рупия укрепилась относительно рубля с начала текущего года на более чем 24%. Её текущая стоимость составляет 1,17 рубля. Восходящий тренд, начавшийся с успешной посадки модуля «Чандраян-3» на Луну, может подтолкнуть стоимость рупии к уровням выше 1,23-1,27 рубля уже к середине сентября.