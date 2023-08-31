Сокращение клиентов негосударственных пенсионных фондов связали с их естественной убылью

В апреле-июне число россиян-клиентов негосударственных пенсионных фондов сократилось на 58,2 тыс. человек, при этом темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим кварталом более чем вдвое, говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов», опубликованном на сайте ЦБ. Одной из главных причин регулятор назвал естественную убыль клиентской базы и предупредил, что в дальнейшем влияние этого фактора будет усиливаться.

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«В II квартале 2023 г. число граждан, формирующих накопления в НПФ, сократилось на 58,2 тыс. человек, до уровня ниже 36,4 млн человек. Темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим кварталом более чем в два раза. Основным фактором сокращения лиц, формирующих накопления в НПФ, помимо обратного перехода в СФР, является увеличение числа клиентов, исключенных из числа застрахованных лиц в связи со смертью. По сравнению с II кварталом 2022 г. снижение числа лиц, застрахованных в НПФ в II квартале, ускорилось на 11,4%. В ближайшие годы, по мере старения клиентской базы, влияние этого фактора на число лиц, формирующих накопления в НПФ, будет усиливаться», — сообщили в ЦБ.

При этом регулятор отметил, что пенсионные резервы НПФ во втором квартале выросли на 3,3%, а пенсионные накопления НПФ — на 2,8%, тогда как пенсионные накопления Социального фонда России (СФР) — увеличились только на 2,2%. Большую доходность НПФ по сравнению с СФР в ЦБ объяснили отсутствием акций в государственном портфеле, которые продемонстрировали быстрый рост во втором квартале.

По данным ЦБ за отчетный период, число НПФ сократилось на 1 единицу, на конец июня на рынке действовали 37 НПФ.