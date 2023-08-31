ЦБ значительно ужесточил кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Рост задолженности по необеспеченному потребительскому кредитованию в июле стал максимальным за последние 12 месяцев. В связи с этим регулятор принял решение установить на IV квартал для банков и МФО новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам. Они сокращаются на 15% по сравнению со значениями МПЛ для III квартала, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Необеспеченное потребительское кредитование растет высокими темпами. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3% на 1 августа 2023 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор пояснил, что банки и микрофинансовые организации в целом соблюдали макропруденциальные лимиты. У банков доля вновь предоставленных кредитов и открытых, в том числе увеличенных, лимитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% не должна была превосходить 25%. По результатам II квартала она составила 20% по вновь открытым лимитам и 22% по предоставленным кредитам (без учета кредитных карт). Однако значительная часть средств была предоставлена по кредитным картам, которые еще до введения МПЛ были выданы заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В связи с этим совокупная доля средств заемщикам с ПДН более 80% составила 27%. В ЦБ полагают, что по мере обновления портфеля кредитных карт в условиях действия МПЛ доля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой снизится.

По поводу МФО Центробанк сообщил, что доля предоставленных ими займов гражданам с ПДН более 80% составила 27% при значении МПЛ в 35%.

«С 1 июля 2023 года Банк России сократил значения МПЛ, но пока задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой остается значительной: 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода (на кредиты заемщикам с ПДН более 80% — 32% портфеля). Это создает риски для заемщиков и банков в случае возможных шоков», — подчеркнули в ЦБ.

По решению регулятора, МПЛ на период IV квартала сокращаются на 15% по сравнению со значениями МПЛ для III квартала. Таким образом, для МФО доля кредитов, выданных заемщикам с нагрузкой свыше 80%, будет ограничена по потребительским займам и займам с лимитом кредитования на уровне 15%, для банков (за исключением банков с базовой лицензией) — на уровне 5%.

«Новые значения МПЛ сократят объем предоставленных в IV квартале кредитов на 22% относительно того объема, который банки предоставили бы, если бы значения МПЛ не изменялись. Ужесточение МПЛ снизит темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6%, но сделает структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО», — резюмировали в ЦБ.

