В Брянской области предотвратили серию подготовленных украинской ДРГ терактов

Российские силовики пресекли в Невельском районе Брянской области деятельность украинских диверсантов, которые готовили совершить теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел 30 августа 2023 года на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины», — указывается в сообщении.

Двое боевиков ликвидированы. Еще пятеро задержаны, трое из них получили ранения, уточнили в ЦОС ФСБ.

«У каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения», — рассказал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Губернатор поблагодарил сотрудников российских силовых органов «за мужество и героизм».