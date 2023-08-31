В Дубне открылось производство реагентов для гематологии с участием партнеров из Индии

Компания «БиоМедикал Продакшн» (БМП) запустила в ОЭЗ «Дубна» участок по производству импортозамещающих гематологических реагентов с использованием технологий индийского партнера Transasia Bio-Medicals Ltd. На первом этапе здесь будут ежедневно выпускать порядка 500 упаковок продукта; при выходе производства на проектную мощность – вдвое больше.

Завод построен по стандартам GMP. На пробную партию реагентов все компоненты поставил индийский партнер, однако в планах БМП – максимальная локализация продукции. По словам гендиректора компании Михаила Иконникова, «найдены соответствующие аналоги у российских химических предприятий, так что в перспективе выпускаемые реагенты более чем на 60% будут состоять из отечественного сырья». Продукция поступит на отечественный рынок уже в этом году. В ее поставках заинтересованы медицинские лаборатории, всего их в России насчитывается более 11 тысяч, основная часть работает в сегменте государственной медицины. Гематологические реагенты являются необходимым компонентом для клинической диагностики.

Инвестор проекта – АО «Эрба Рус», российский представитель международного холдинга Erba Group, головная компания которого расположена в г. Мумбаи (Индия). Сумма инвестиций составила 54 млн. рублей.

Известно, что инвестор планирует продолжить работу в ОЭЗ «Дубна». В дальнейшем на подмосковной площадке будет построен завод полного цикла по производству оборудования для лабораторной диагностики с последующей глубокой локализацией при поддержке российских технологических партнеров.