В Кремле назвали условия для возвращения России в зерновую сделку

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами назвал условия для возвращения России в зерновую сделку.

По словам представителя Кремля, пока конкретных итогов обсуждения по данному вопросу нет, но Москва готова незамедлительно ее возобновить после выполнения условий, касающихся нашей страны, передаёт РИА Новости.

«Предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно, – подчеркнул он. – Трудно сказать, насколько результативным это будет, но ещё раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях».

При этом Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся её».

Как ранее писал «Эксперт», посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал о разрабатываемых Москвой и её партнёрами альтернативах зерновой сделке.

