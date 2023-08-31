В ЦБ объяснили, почему низкая ключевая ставка не способствует развитию производства

Многие россияне считают, что при низкой ключевой ставке за счет недорогих кредитов компании будут наращивать инвестиции, товаров станет больше, и страну ждет экономический рост. Однако в реальности так не происходит, предупредили в просветительском Telegram-канале ЦБ «Финансовая культура». Специалисты пояснили, что дешевые деньги приводят только к тому, что спрос начинает сильно превышать возможности предложения, и инфляция ускоряется.

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«Слишком низкие ставки в первую очередь влияют на спрос — дешевые кредиты побуждают людей чаще брать в долг и больше тратить. Компании стремятся расширить производство, а для этого нуждаются все в большем количестве ресурсов: материалов и оборудования. В результате спрос растет очень быстро, а производство товаров и услуг за ним не поспевает», — отметили в ЦБ.

Специалисты также пояснили, что разгоняющаяся при этом инфляция, в свою очередь, негативно влияет на производство: стоимость материалов и оборудования увеличивается, доходы и сбережения обесцениваются, долговая нагрузка растет. Параллельно с этим население беднеет и перестает покупать товары. И компании, как итог, «рискуют уже самим фактом своего существования».

«Именно поэтому при низкой ставке если и может быть рост производства, то кратковременный и не связанный с повышением конкурентоспособности и эффективности экономики. Вслед за ростом неизбежно наступит спад и значительный рост инфляции. Центральному банку придется быстро повышать ставки, что может свести к нулю все прошлые выгоды», — подчеркнули специалисты ЦБ.