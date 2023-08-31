В ЦБ рассказали, как аферисты обманывают школьников и их родителей

В преддверии 1 сентября сотрудники главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу предупредили школьников и их родителей о наиболее популярных мошеннических схемах. В их числе — предложения по обналичиванию денег с «Пушкинской карты» и посредничество при передаче незаконно полученных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Статья по теме: ЦБ предупредил секретарей и бухгалтеров о новом мошенничестве

«В топ популярных схем аферистов входят различные предложения легкого заработка в популярных мессенджерах. Здесь можно встретить ботов, которые предлагают, например, обналичить деньги с "Пушкинской карты", что невозможно сделать законными способами, а также встретить множество предложений заработать на псевдоинвестициях. Зачастую такие псевдоинвестиционные проекты собирают деньги с участников и закрываются», — сообщил эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Наиболее опасным заработком для подростков, по его словам, являются предложения за процент стать посредником или курьером при передаче денег, заработанных нелегальным путем. Участие в подобных схемах может грозить уголовной ответственностью, предупредил эксперт.

Ибрагимов также рассказал, что мошенники любят «обитать» в родительских чатах и группах, и выступать там с разного рода предложениями. Они могут присылать ссылки на псевдоопросы, конкурсы, на сбор денег и на разного рода акции, якобы согласованные с администрацией чата. Таким способом аферисты могут воровать деньги со счета, а также собирать данные людей, чтобы потом взламывать их аккаунты и просить деньги у друзей из списка контактов, либо распространять среди них ссылки с вредоносным программным обеспечением.

