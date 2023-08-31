В ЦБ разъяснили, почему не стоит торопиться отзывать согласие на использование биометрии

В соцсетях и мессенджерах все чаще можно встретить призывы бежать в МФЦ, чтобы запретить передачу своих данных в Единую биометрическую систему, иначе изображения лиц и записи голосов попадут в общую базу, которой уже в своих интересах воспользуются мошенники. Однако на самом деле изменится только место хранения биометрических данных, и оно станет более безопасным, говорится в просветительском Telegram-канале ЦБ «Финансовая культура».

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«Биометрические данные теперь будут находиться в единой государственной системе, а не в собственных базах банков. Это сделано как раз для того, чтобы гарантировать безопасность данных: система защищена по самым высоким стандартам Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России», — сообщили в ЦБ.

Специалисты пояснили, что финансовые организации подключены к Единой биометрической системе, чтобы дистанционно идентифицировать людей и сделать многие услуги доступными без посещения офиса. Они и дальше будут ее использовать, чтобы оградить клиентов от мошенников. К примеру, если преступники подделают паспорт и вклеят в него свою фотографию, сотрудники банка без труда распознают обман, уверены в ЦБ.

Если же гражданин по тем или иным причинам не хочет, чтобы банк передал его биометрические данные в единую систему — можно отправить в кредитную организацию заявление с отказом. При этом удаление личных данных доступно в любое время, а не только до 1 сентября, подчеркнули в ЦБ. Для этого достаточно подать заявление в МФЦ или через личный профиль на портале госуслуг.

В ЦБ также подсказали, где проверить, присутствуют ли данные в Единой биометрической системе. Это можно сделать в профиле личного кабинета портала госуслуг, в разделе «Биометрия» (https://lk.gosuslugi.ru/settings/biometrics). А чтобы запретить использовать свои данные, нужно в разделе профиля «Согласия и доверенности» выбрать подраздел «Разрешения» и уже там отозвать имеющиеся разрешения (https://lk.gosuslugi.ru/settings/third-party/system-permissions).

