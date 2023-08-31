В Варшаве заявили о скором исчезновении Польши с геополитической карты мира

Вскоре на месте Польши на геополитической карте мира возникнет новое образование под названием Укрополия, причём этой страной будут управлять с использованием репрессивных методов киевского режима.

Об этом говорится в материале издания Myśl Polska. По мнению автора публикации, Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные местные СМИ.

«Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию, – предположил он. – А этим новообразованием придётся управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть при помощи террора, запрета на деятельность оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав».

При этом в статье отмечается, что Запад не рассматривает Польшу как действительно демократическое государство, применяя к ней термин «иллиберализм» (нелиберальная демократия), что означает гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.

«Таким образом, продолжающаяся «украинизация» Польши, её правового поля и политической системы неизменно приведёт к тому, что власть в стране перестанет принадлежать коренному населению», – пишет Myśl Polska.

Как писал «Эксперт», ранее издание Myśl Polska предупреждало, что принятие Варшавой пробандеровской Украины угрожает существованию Польши.

