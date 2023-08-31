В Вашингтоне анонсировали скорую войну между США и Россией

Известный американский телеведущий Такер Карлсон анонсировал скорую войну между США и Россией.

По его мнению, полномасштабные боевые действия между армиями двух стран могут начаться уже в 2024 году. Как пояснил Карлсон, таким способом администрация Джо Байдена попытается сохранить власть в стране.

«Грядёт горячая война между США и Россией в следующем году, – заявил Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле, выдержки из которого публикует РИА Новости. – Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос».

При этом, как полагает Карлсон, предстоящий военный конфликт станет, скорее всего, политической мерой. Также он описал возможный сценарий развязывания американской администрацией войны против России.

«Я думаю, это с лёгкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнём войну», – предположил Карлсон.

В этой связи он призвал американцев уже сейчас начать давить на сенат, чтобы добиться мира на Украине, так как без НАТО киевский режим не сможет противостоять России.

«Урегулирование украинского кризиса необходимо для предотвращения глобальной войны, которая поставила бы на кон жизнь человечества», – резюмировал известный американский телеведущий.

Как писал «Эксперт», ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта.