Вице-мэр Ефимов: власти выделили более 110 гектаров земли для строительства недвижимости в Новой Москве

Москвичи и предприниматели с 2018 года купили или арендовали 140 земельных участков в Новой Москве (ТиНАО) общей площадью 110,2 гектара для строительства около 1,2 млн кв. метров недвижимости. На земле планируется возвести коммерческие и социальные объекты, производства, технопарки, а также построить индивидуальные жилые дома. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земля, которую предоставляют в аренду и для возведения недвижимости, помогает привлекать бизнес к созданию городской инфраструктуры и развивать частное жилищное строительство, уверены в правительстве.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, для 43 объектов выделят 96,6 гектара земли. На них построят десять производств, семь многофункциональных и шесть торговых центов, а также четыре спорткомплекса. Еще 13,6 гектара приобрели граждане для индивидуального жилищного строительства.

При строительстве зданий и объектов инфраструктуры столицы соблюдается принцип комплексности и сбалансированности, подчеркнули в пресс-службе. Новые дома, станции метрополитена и дороги влияют на развитие как города, так и бытовые нужды горожан. Таким образом, в Москве создается городская среда, ориентированная на человека.

Еще одной программой, которая позволяет сбалансировать инфраструктуру города, является комплексное развитие территорий (КРТ). В рамках КРТ в столице на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строят комфортные жилые дома и коммерческие и социальные объекты.