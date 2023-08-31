Все торопятся избавиться от евро

Все больше инвесторов продает евро по мере приближения осени, когда на Кристин Лагард на заседании ЕЦБ скорее всего Кристин Лагард поднимет ставку на очередные четверть процента. На настроение инвесторов, конечно, влияет и то обстоятельство, что в Испании и Франции в августе после непродолжительного перерыва вновь увеличилась потребительская инфляция. Те же самые инвесторы уверены, что главный европейский банк скоро перестанет поднимать учетную ставку.

Опасения, что в Европу придет стагфляция, т.е. комбинация слабой экономической активности и высокой инфляции, заставила многих «быков» капитулировать и еще больше ослабили евро. В последний день августа евро подешевел на 0,4% до 1,0885 доллара. После июльского пика единая европейская валюта потеряла по отношению к американской более 3%.

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Впервые за полгода аналитики снизили медианный прогноз для евро. Финансовые организации, включая Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co., считают, что он снизится до 1,05 доллара, уровня банковского кризиса в Америке в марте этого года. Аналитики BNP Paribas Asset Management прогнозируют еще более сильное ослабление – до 1,02 доллара за евро.

«Экономика явно слабеет, но инфляция не уходит,- цитирует Bloomberg анализ ситуации на финансовых рынках Афанасиоса Вамвакидиса из Bank of America.- Если и нынешняя слабость не сумеет снизить инфляцию, то экономике придется, очевидно, еще больше ослабнуть. Это главная угроза для евро».

В январе, когда инфляция в Европе достигала двузначных величин и цикл повышения ЕЦБ учетной ставки был в самом разгаре, несколько аналитиков сделали «бычий» прогноз. Сейчас, однако, картина более размытая и неопределенная.

Рост потребительских цен явно пошел на убыль, но инфляция остается на очень высоком уровне. Появившиеся на прошлой неделе слабые данные по индексу деловой активности PMI означают, что наконец начали проявляться последствия многочисленных повышений учетной ставки. Очевидно, ЕЦБ еще раз поднимет ставку на четверть процента до 4% в конце года, но в сентябре возьмет паузу.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что к концу 2023 года евро понизится до 1,10 доллара. Напомним, на прошлой неделе курс был 1,12 доллара.

Сильное давление на еврозону оказывают серьезные проблемы в китайской экономике, которые, по мнению некоторых экономистов, могут перерасти в кризис. В этом нет ничего удивительного, потому что Китай обошел США и стал главным торговым партнером объединенной Европы. Слабый спрос в Поднебесной больно бьет по немецкому экспорту и другим европейским странам.

Сейчас даже Доминик Баннинг из HSBC Holdings Plc., который предсказывал, что в конце года за евро будут давать 1,15 доллара, признался, что при таких удручающих экономических данных с каждым днем становится все труднее и труднее сохранять бычий настрой.

Еще один авторитетный экономист – Питер Вассалло из BNP Paribas Asset Management считает с учетом разных прогнозов для Европы и США, что к концу 2023 года курс евро снизится в район 1,02 доллара и вплотную приблизится к прошлогоднему минимуму.

«Меня, честно говоря, больше удивляет не сама продажа (евро) в последние недели, а то, что она проходит так спокойно,- говорит он.- Когда говорят о прочности глобальной экономики, в реальности речь идет главным образом о прочности американской экономики».