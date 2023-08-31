На Украине разгорается дискуссия о возможности проведения очередных парламентских и президентских выборов во время военного положения.

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Выборы в Верховный совет Украины должны были состоятся 23 октября 2023-его, а весной следующего года президентские. Но минувшей весной спикер Верховного совета, представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявлял, что парламентские выборы «состоятся сразу после прекращения военного положения», поскольку «законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно», а «если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства».

17 августа украинские власти в очередной раз продлили военное положение на 90 дней, до 15 ноября 2023 года, и посчитали, что автоматически отменили ротацию парламентариев.

Для президента Украины Владимира Зеленского и его фракции в Верховном Совете это очень удобная позиция, позволяющая сохранять всю полноту власти. Поскольку проведение выборов (несмотря на тотальный контроль СМИ) несет угрозу потери власти. Все чаще гражданские активисты, нашедшие убежище в интернете, сообщают о тотальной коррупции чиновников.

Например, министерство обороны Украины как правило разворовывает около 70% средств направленных на закупку продуктов питания или обмундирования. А областные органы власти, подконтрольные президенту, зачастую крадут до 100% иностранной гуманитарной помощи. Зеленский при этом даже не увольняет руководителей, многократно попавшихся на тотальном воровстве, вызывая у граждан смутные сомнения относительно его роли в процессе превращении «государственной шерсти» в личную.

Однако, по мнению ряда украинских политологов, недавно последовал строгий окрик из Вашингтона, не считающего, что проведение парламентских и президентских выборов следует откладывать. И тут же Стефанчук, опровергая сам себя, заявил, что Конституция Украины не содержит запрета на проведение выборов во время военного положения.

Действительно, Конституция не запрещает, скорее ее авторы подразумевали этот запрет, но забыли вписать в основной закон страны. «В случае окончания срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховного Совета Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения», — гласит 83 статья Конституции Украины.

В итоге украинские власти оказались перед сложным выбором: желанием любой ценой сохранить свою власть и контроль над финансовыми потоками и страхом перед Вашингтоном, способным перекрыть им кислород в прямом и переносном смысле слова.

В итоге тяжких раздумий 27 августа Зеленский дал обширное интервью телеканалу «1+1» (на котором он ранее трудился комиком), в ходе которого заявил, что проведение выборов возможно, «если наши парламентарии готовы, потому что нам тогда нужны изменения в законодательство».

А вторым условием он выдвинул передачу Киеву 5 млрд долларов от США и ЕС. «Мне кажется, именно такая сумма нужна для проведения выборов не в обычное время, а в военное», — заявил Зеленский.

Последние украинские президентские выборы 2019 года обошлись бюджету в 2,4 млрд гривен (92 млн долларов по курсу 2019 года), а парламентские выборы в 1,95 млрд гривен (78 млн долларов).