S&P 500 придавило казначейскими облигациями

Снижение рейтинга США агентством Fitch на этой неделе не было первопричиной возобновления распродаж долгосрочных казначейских обязательств – они начались еще в июле. Но процесс оно подстегнуло серьезно. Уже в среду доходность этих бумаг (она меняется обратно пропорционально котировкам) вышла на пик с осени прошлого года. Вчера эти рекорды были еще раз переписаны.

Доходность 10-летних US Treasuries достигла в четверг 4,198%, а 30-летних – 4,326%. Все это максимумы с ноября. Этим бумагам остается совсем немного до того, чтобы начать бить рекорды прошлого и позапрошлого десятилетий, – меньше пунктов, чем уже пройдено с начала августа.

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«Более высокая доходность 10-летних казначейских облигаций бросила вызов привлекательности акций», – говорил вчера Reuters стратег US Bank Wealth Management Том Хейнлин.

И это не такое уж большое преувеличение. Игнорировать рост доходности по облигациям, которые многие все еще рассматривают как эталонные, любым другим ценным бумагам непросто. Но особенно это касается акций роста, чувствительных к ставкам.

Для Nasdaq, где таких очень немало, эта неделя имеет шансы стать второй по масштабу падения в этом году. Она уступает сейчас лишь пяти торговым дням в марте, на которые пришлось начало банковского кризиса в США. Это, конечно, если сегодня падение не ускорится.

Впрочем, именно вчерашний день стал для Nasdaq не таким уж провальным – в отличие от предыдущего, оказавшегося для технологических акций худшим с февраля. Часть из них в четверг замедлила падение, а другие даже перешли к положительной коррекции. Отдельные бумаги, однако, продолжили обвал.

Так, акции PayPal упали на 12,3%, показав худший результат на Nasdaq. Инвесторов разочаровала операционная маржа платежной компании, хотя ее руководители и заявили, что ожидают улучшений.

Акции Qualcomm упали еще на 8,2%. Прогнозы компании показали, что крупнейшему производителю чипов для смартфонов придется очень непросто на фоне продолжающегося спада рынка бытовой электроники. И Qualcomm стала лидером падения в индексе Philadelphia Semiconductor, закрывшемся в минусе на 0,1%.

Окончил торги снижением на 0,1% и Nasdaq Composite. Это его третий подряд день в «красной зоне». Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали вчера схожую динамику, потеряв 0,2% и 0,3% соответственно. Последний тоже падает третьи торги, но для Dow это пока лишь второй минус.

Продлятся ли эти серии, будет зависеть от сегодняшней статистики по занятости. Она может дать представление о следующих шагах ФРС. Сейчас мало кто сомневается, что та в обозримом будущем продолжит количественное ужесточение, сокращая свой баланс, но многие не верят в хотя бы еще один подъем ставки.

По данным CME, срочный рынок оценивает шансы на то, что в сентябре та окажется выше, чем сейчас, в 17,5%. В ноябре вероятность выше – 31,2%, но все равно она невелика. До тех пор, впрочем, у трейдеров будет еще немало возможностей пересмотреть свое мнение – и данные с рынка труда способны стать одной из них.

Хотя на бурную реакцию сейчас рассчитывать и сложно. Все-таки конец лета – период вялого рынка. Важной статистики и новостей немного, а трейдеры все меньше думают о своих позициях, и все больше – об отпусках. Еще через пару недель обороты торгов акциями и вовсе выйдут на минимумы года.

Но это и время медвежьих сюрпризов. Не случайно, согласно Stock Trader’s Almanac, с 1987-го август был худшим месяцем года для индекса Dow и вторым с конца – для S&P 500.

