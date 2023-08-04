Apple больше не радует

2023 год едва ли можно будет занести в актив Apple Inc. По прогнозам экономистов этот год будет для разработчика смартфонов, компьютеров и планшетов, мягко говоря, не самым удачным. Пока прогнозы сбываются. Продажи основного продукта компании – iPhone снижаются уже три квартала подряд. Скорее всего и третий квартал (в Америке он считается четвертым) не станет исключением. Причина простая – глобальное снижение спроса на электронику: смартфоны, компьютеры, планшеты и т.д.

Конечно, называть квартал провальным будет преувеличением. Общий доход, например, составил 81,8 млрд долларов и даже слегка превысил прогнозы Уолл-стрит благодаря рекордному росту подразделения сервисов. Да и падение спроса на iPhone оказалось ниже прогнозируемого. Но все же во втором квартале 2022 года доход был на миллиард больше – 82,96 млрд долларов. Чистая прибыль по итогам второго квартала составила 19,88 млрд долларов, что на 0,44 млрд долларов больше показателей годичной давности.

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Акции Apple вчера снизились на 3,2%. Тем не менее, благодаря длительному ралли в IT-секторе в этом году стоимость акций в целом выросла на 47%. Это позволило Apple установить в июне очередной рекорд – превысить 3 триллиона долларов по рыночной капитализации, но при продолжении падения в последний торговый день недели стоимость компании упадет ниже рекордных 3 трлн. В июне акции установили абсолютный рекорд компании и вплотную приблизились к 200 долларам (198,23 доллара за акцию).

На доходы Aplle негативно повлиял сильный доллар, потому что большая часть доходов поступает из-за границы. И все же если доллар перестанет укрепляться, то с акциями ситуация, по словам гендиректора Тима Кука, тоже нормализуется.

Снижение спроса на iPhone, который приносит основную долю прибыли Apple (52% выручки), подтвердила отчетность и его главного поставщика Qualcomm Inc., отчитавшегося днем ранее. После публикации слабых результатов акции компании резко пошли вниз.

По третьему кварталу картина пока складывается неопределенная. Несмотря на появление новых продуктов: iPhone 15 и Apple Watch большинство экспертов прогнозируют продолжение снижения продаж.

Во втором квартале продажи iPhone снизились на 2,4% до $39,7 млрд долларов (эксперты прогнозировали 39,8 млрд долларов). Причем, наибольшее падение зафиксировано дома, в США. Естественно, Apple отреагировал на спад снижением расходов в ряде секторов.

А вот в Китае дела Apple обстоят более-менее нормально. Лучше всего в апреле-июне в КНР продавались Apple Watch и AirPods, но не подкачал особенно на фоне слабого американского рынка и iPhone.

В Apple возлагают большие надежды на новую модель, которая, очевидно, появится на прилавках, как обычно, в сентябре. Пожалуй, главным преимуществом iPhone 15 Pro является более мощный и быстрый процессор. В новой модели ожидается самый серьезный апгрейд за три последних года, но преодолеть инерцию снижения спроса на глобальном рынке смартфонов будет нелегко.

В третьем квартале в Apple надеются на некоторое улучшение продаж iPhone и продолжение роста доходов подразделения услуг, а вот по продажам Mac и iPad ожидается двузначное падение.

Конечно, Apple не остался в стороне от всеобщей моды и сейчас энергично работает с искусственным интеллектом AI. По словам Тима Кука, компания занимается AI уже не один год и имеет определенные наработки. К примеру, была разработана собственная языковая модель. В следующем году ожидаются результаты по развитию генеративного AI.

По продажам iPad снижение составило 20%. Они принесли во втором квартале 5,79 млрд долларов, значительно меньше прогноза - 6,33 млрд. Правда, Apple не обновил с прошлого года ни одну модель планшета. Не ожидается серьезных изменений и в следующем году.

ПК тоже показали слабые результаты. Продажи упали на 7,3% до 6,84 млрд долларов, но при этом удалось превысить ожидания экономистов, прогнозировавших 6,37 млрд долларов.

Кстати, единственным новым продуктом Apple во втором квартале стали укрупненные MacBook Air, появившиеся в продаже в июне.

Товары для дома и аксессуары, включая Apple Watch и AirPods, принесли в апреле-июне 8,28 млрд долларов при прогнозе 8,38 млрд. В сентябре ожидается появление новой модели умных часов.

Единственным светлым лучом в сумерках второго квартала стало подразделение оказания услуг, выручка которого выросла в апреле-июне на 8,2% и принесшее Apple 21,2 млрд долларов при прогнозе 20,8 млрд долларов. Тим Кук объяснил солидный рост достижением миллиардного рубежа по платным подписчикам. Очень хорошо себя отработали рекламное подразделение и Apple Music.