Банки подняли ставки по вкладам

По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 8,11%. Она выросла на 0,28% впервые с начала июня, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в июле 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада июля — 7,83%; II декада июля — 7,83%; III декада июля — 8,11%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 6% (+0,4%); от 91 до 180 дней — 7,15% (+0,42%); от 181 дня до 1 года — 6,93% (+0,31%); на срок свыше 1 года — 8,73% (+0,27%).

При определении показателя регулятор рассматривает только вклады, доступные любому клиенту без ограничений и предварительных условий, не учитывая ставки с капитализацией процентов и вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие».