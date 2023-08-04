Более 30 ветхих зданий восстановили в центре Москвы в январе-июне 2023 года

В Центральном административном округе столицы восстановили 31 здание по итогам первых шести месяцев 2023 года. Девять объектов недвижимости являются объектами культурного наследия. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На месте некогда бывших ветхих зданий теперь находятся важные объекты социальной инфраструктуры. Так, в здании в 4-м Добрынинском переулке теперь работает больница, а в отремонтированном здании на Мясницкой улице решают вопросы административного характера. Здание Стрелецкой пекарни XIX века является объектом культурного наследия. В будущем планируется вернуть его историческое предназначение и открыть в нем пекарню, рассказал заммэра.

В первом полугодии в центре города было демонтировано 25 аварийных построек. За счет такой работы власти города стараются сохранить архитектурный облик центра столицы, а также ликвидируют опасные для жизни и здоровья сооружения.

Бережное отношение к объектам исторической среды отличает российскую столицу – на их сохранение направлена московская программа реставрации, которую можно назвать крупнейшей в мире. Госинспекция по недвижимости с 2020 года занимается обнаружением строений, требующих восстановления или сноса. Ведомство выявляет самострои и освобождает территорий общего пользования.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, за полгода специалисты выявили 379 объектов самовольного строительства, из которых 98 зданий были капитальными строениями. Остальные представляли собой навесы, ограничительные элементы и прочее. 101 сооружение демонтировали, благодаря чему освободили свыше 4,1 тыс. кв. метров. Кроме того, на раннем этапе пресекли пять фактов незаконного строительства, добавил Бобров.

За весь отчетный период было обнаружено более 860 нарушений в имущественно-земельной сфере. Чаще всего это было нецелевое использование земли и возведение самостроя, нелегальная перепланировка зданий и самозахват территории.