Рэй Далио рассказал о великом перераспределении богатства в США

Знаменитый американский инвестор Рэй Далио предлагает свой ответ на вопрос о стойкости американской экономики в нынешние непростые времена, который интересует сейчас многих. Секретным оружием экономики США, позволяющим ей выдерживать регулярные повышения учетной ставки и прочие неприятности, по его мнению, является неплохое состояние баланса сектора домохозяйств, несмотря на постоянно растущий госдолг, который перевалил уже за 32 трлн долларов.

На днях ФРС довела учетную ставку в ходе борьбы с инфляцией до 22-летнего максимума. Сохраняется и вероятность прихода рецессии, однако экономика США показывает удивительную прочность и во втором квартале, например, превысила ожидания экономистов. Кроме роста экономики, заметны достижения и в борьбе с инфляцией, которая в июле заметно замедлилась. Да и безработица держится ниже отметки 4%, что говорит о вполне сносном при данных обстоятельствах положении на рынке труда.

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Создатель Bridgewater Associates Рэй Далио поделился в среду своими мыслями по поводу стойкости американской экономики. Он объяснил ее Великим перераспределением богатств.

«Правительство проводит большое перемещение богатств из общественного сектора (федеральное правительство и центробанк), а также от держателей госдолга частному сектору (домохозяйствам и бизнесу), - объясняет он.- Это сделало частный сектор относительно невосприимчивым к стремительному ужесточению монетарной политики Федрезервом. В результате этого скоординированного правительственного маневра баланс сектора домохозяйств и отчеты о прибылях и убылях в полном порядке. При этом само правительство находится далеко не в порядке».

Иными словами, федеральное правительство берет на себя значительно больше долгов, а центробанк печатает значительно больше денег. В результате этого их балансы ухудшаются и инфляция растет, а у частного сектора все в порядке, объясняет Business Insider.

Из-за политики ФРС облигации и акции время от времени, конечно, падают. Страдают от нее и отдельные сектора экономики, например, коммерческая недвижимость. Между тем, суммарная стоимость частного сектора растет, а безработица снижается, утверждает знаменитый инвестор. Тем не менее, он считает, что с госдолгом следует проявлять крайнюю осторожность.

«Насколько важно то, что у центральных правительств и центробанков такие плохие балансы и финансовая отчетность?- задает он вопрос и сам же на него отвечает:- Конечно, это очень важно! Так же, как в случае с физическими лицами и компаниями, правительствам приходится платить по долгам, а делать это нелегко. Единственная разница состоит в том, что правительство может забирать богатства при помощи налогов и печатания денег центробанком».

Рэй Далио считает, что по мере роста платежей по процентам правительству придется продавать все больше и больше госдолга, что приведет к долговой спирали его собственного изготовления».

Кстати, Далио не первый раз предупреждает власти о потенциальных опасностях и угрозах. Он считает, что США находятся в начальной фазе классического цикла долгового кризиса с большим разрывом между спросом и предложением, т.е. слишком большим долгом и небольшим количеством его покупателей.

В начале года знаменитый инвестор сравнил позицию правительства по отношению к потолку госдолга с законами о борьбе с пьянством, которые пишут сами алкоголики, т.е. правительство.