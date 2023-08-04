Для Су-57 разработали ракеты малой дальности, опережающие американские аналоги

Российские специалисты создали ракеты малой дальности РВВ-МД2 для истребителей Су-57, опережающие американские разработки на пять-десять лет.

Об этом журналу «Арсенал Отечества» рассказали в ГосМКБ «Вымпел», где была произведена технология.

«Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет "воздух — воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — приводит выдержки из статьи «РИА Новости».

Сообщается, что в России разработка и испытания ракет осуществлены в кратчайшие сроки, в отличие от США; уже идет их принятие на вооружение.

Уточняется, что в РВВ-МД2 впервые среди ракет малой дальности используется инерциальная система управления, предназначенная для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете. Такая система предполагает, что боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов.

Помимо этого, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, которая позволяет с борта самолета уточнять координаты цели, повышая вероятность поражения летательных аппаратов противника; также ракета обладает многоэлементной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

Отмечается, что ракета может бить по целям на всех ракурсах, в том числе она способна поражать летательный аппарат противника, находящийся позади Су-57.

Первый серийный Су-57 поступил в ВКС РФ в конце 2020 года, до конца 2024-го российские военные должны получить еще 22 машины. К 2028 году в общей сложности планируется выпустить 76 истребителей пятого поколения, ими укомплектуют три авиаполка. Главными особенностями Су-57 пятого поколения являются сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия. Первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель «второго этапа» (изделие 30-го производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит истребителю сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.