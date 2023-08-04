Фонд национального благосостояния РФ вырос на 643 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 августа составил 13,313 трлн рублей или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. За месяц он вырос на 643,2 млрд рублей (12,67 трлн рублей на 1 июля), несмотря на продажу 3,151 тонны золота и 2,125 млрд юаней для пополнения бюджета. В частности, в июле на счет фонда в Банке России поступили доходы от «НЛК-Финанс» и «Авиакомпании «Сибирь», погасивших облигации, купленные ранее за счет средств ФНБ, сообщается на сайте Минфина РФ.

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«По состоянию на 1 августа 2023 г. объем ФНБ составил 13 313 450,5 млн рублей или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, что эквивалентно 146 336,5 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ Минфин оценил в 7,183 трлн рублей или $78,957 млрд (4,8% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 7,3 млрд евро, 280 млрд китайских юаней, 5,5 млрд рублей и 508,835 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 655 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 703 млрд рублей и $2 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 38,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 2,9 трлн рублей, «Аэрофлота» — 107 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 137 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58,3 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей, в обыкновенные акции ВТБ – 150 млрд рублей, в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 34,4 млрд рублей, в облигации ООО «ВК» – 60 млрд рублей.

В июле ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах, в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) в сумме 139,8 млн рублей и 115,3 млн рублей.

Также в июле ООО «НЛК-Финанс» частично погасило облигации, приобретенные за счет средств ФНБ в апреле 2023 года, в результате чего на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены 524,2 млн рублей. Кроме того, в июле «Авиакомпания «Сибирь» погасила облигации, приобретенные за счет средств ФНБ годом ранее. В результате на счет ФНБ поступило 11,852 млрд рублей.

В июле в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: на депозитах в ВЭБ.РФ (2,769 млрд рублей), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов (1 млрд рублей), в облигации ООО «НЛК-Финанс» (130,7 млн рублей), в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» (1,2 млн рублей). Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 307,6 млрд рублей.

«В июле часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 125,3 млн китайских юаней и 3 151,4 кг золота в обезличенной форме была реализована за 44 357,7 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в июле 2023 г. средства ФНБ в сумме 0,5 млн рублей зачислены на единый счет федерального бюджета», — говорится в сообщении ведомства.

В Минфине также добавили, что в июле 3 млрд рублей из средств ФНБ поместили в облигации ППК «Фонд развития территорий» в целях финансирования проекта по модернизации ЖКХ. Еще 2 млрд рублей из ФНБ разместили в облигации АО «ГТЛК» для приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг. Кроме того, в июле 2,4 млрд рублей были помещены на депозит в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта по обновлению подвижного состава петербургского метрополитена.

