Во Вьетнаме проработают возможность расширения ареала использования карт «Мир»

Вьетнамские банки рассматривают возможность внедрения платежных карт российской системы «Мир», которые в настоящий момент принимаются в рамках инфраструктуры Вьетнамско-Российского банка (ВРБ).

Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас во Вьетнаме насчитывается около 350 платежных терминалов и порядка 20 банкоматов Вьетнамско-Российского банка, которые позволяют использовать карты «Мир» как для оплаты товаров и услуг, так и для снятия наличных донгов.

«Вся эта инфраструктура может без ограничений работать с картами "Мир", а другие вьетнамские банки по-прежнему рассматривают для себя эту возможность», — рассказали в банке, отметив, что вопрос о расширении ареала использования карт «Мир» за счет других вьетнамских банков стоит на повестке совместной рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству при двусторонней межправительственной комиссии.

«Этот вопрос рассматривается вьетнамской стороной», — подчеркнули в ВРБ.

Помимо этого, ВРБ работает над продвижением расчетов в национальных валютах в торгово-экономических отношениях России и Вьетнама, пишет агентство.

«Банк предлагает решения по осуществлению расчетов между российскими и вьетнамскими хозяйствующими субъектами в национальных валютах. Мы готовы оказать поддержку и российским, и вьетнамским предпринимателям в создании самых оптимальных расчетных схем в нацвалютах, что будет в значительной степени способствовать активизации торгово-экономических связей между нашими странами», — приводятся слова представителя Совета участников ВРБ.

ВРБ учрежден в 2006 году Банком инвестиций и развития Социалистической Республики Вьетнам и российским ВТБ. Это один из ведущих банков среди действующих в стране совместных финансовых организаций. Банк расширяет филиальную сеть, в которую помимо головного офиса и транзакционного центра в Ханое входят еще пять филиалов в ключевых экономических центрах Вьетнама — Хошимине, Вунгтау, Дананге, Нячанге и Хайфоне.