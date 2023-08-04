«Хватит врать»: страшные слова Зеленского о Путине вызвали шок у пользователей интернета

Пользователи Twitter подвергли критике слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пытается спровоцировать глобальную катастрофу и сделать всё, чтобы произошел обвал продовольственных рынков.

В этой связи Зеленскому напомнили, что именно Украина и Запад не выполняли требований Москвы в рамках зерновой сделки, что и привело к выходу РФ из соглашения.

В частности, один из них написал, что именно Киев «не соблюдал договорённости по зерновой сделке». Второй указал на то, что президент Украины, «как всегда, делает пустые драматические заявления», а третий призвал Зеленского перестать врать, отметив, что слова главы «незалежной» – лож, так как «зерно шло не в бедные страны».

«Хватит брать деньги у Запада на конфликт, который вы никогда не выиграете», – призвали юзеры президента Украины.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге 4 августа прокомментировал возможное возвращение России в зерновую сделку.

