На морскую ветроэнергетику надвигается финансовый кризис

Белый дом поставил амбициозную задачу – довести мощность морской ветровой энергетики в США к 2030 году до 30 ГВт. Цель непростая, причем, вдвойне трудная из-за очевидного финансового кризиса в относительно новой и очень перспективной отрасли, вызванного ростом цен на материалы для ветрогенераторов и ростом зарплат, а также повышением учетной ставки.

Потенциал морской ветроэнергетики в США велик и оценивается в 4,2 ТВт. Это почти в четыре раза больше всей энергии, вырабатываемой сегодня в Америке. Казалось, бы США и теоретически, естественно, вся планета смогут с лихвой обеспечить себя энергией ветра, но существует одна очень большая, причем, появившаяся совсем недавно проблема, пишет Oil Price (ОР): морская ветровая энергия, т.е. энергия, которая получена от ветрогенераторов, установленных в море, сейчас от 2 до 5 раз дороже наземной, т.е. произведенной на суше. Проблема существует, конечно, не только в Америке, она распространяется и на все другие страны.

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Стоимость проектов в морской ветроэнергетике выросла после 2021 года на 57%. 40% из них приходятся на инфляцию в стоимости материалов и зарплатах работников, а все остальное вызвано повышением учетной ставки ФРС. Это значит, что энергетики, подписавшие долгосрочные контракты перед резким ростом цен на материалы, сейчас вынуждены или пересматривать контракты, что по понятным причинам далеко не всегда возможно, или закрывать проекты.

Многие выбирают закрытие проектов, на энергию которых очень рассчитывает американская экономика. Немало проектов было приостановлено или полностью закрыто, по данным журнала Fortune, только в последнюю неделю июля. К примеру, испанская компания Iberdrola SA даже согласилась заплатить штраф в размере 48,9 млн долларов, чтобы закрыть проект у берегов Массачусетса. То же самое произошло у побережья Род-Айленда с датской компанией Orsted A/S и тоже из-за резкого роста стоимости проекта. И это только крупные проекты. Об универсальности проблемы говорит пример шведской компании Vattenfall AB, которая тоже объясняет закрытие проекта у побережья Великобритании инфляцией.

О важности проблемы с финансами говорит хотя бы то, что из-за закрытия только трех перечисленных выше крупных проектов глобальная экономика недополучит 3,5 ГВт энергии, а это, между прочим, более 11% всей морской ветровой энергии, вырабатываемой сейчас у берегов США и Европы. Только в США сейчас под вполне реальной угрозой закрытия находятся проекты в морской ветроэнергетике как минимум еще на 9,7 ГВт.

Эта тревожная тенденция в морской ветроэнергетике представляет шокирующий разворот тенденции непрерывного, как казалось еще вчера, снижения стоимости энергии от возобновляемых источников, включая, естественно, и ветровую энергию. Достаточно сказать, что за последние 15 лет стоимость ветровой и солнечной энергии снизилась почти на 70%. В США, кстати, наземная ветровая энергия сейчас является самой дешевой «чистой» энергией.

Естественно, отказываться от морской ветровой энергии, очень, кстати, перспективной и эффективной, не хочется. ОР видит выход в создавшейся ситуации в помощи правительства. Развитие морской ветроэнергетики в таких условиях должно перейти от частного сектора правительству.

В администрации Байдена на морскую ветроэнергетику возлагают большие надежды. Об этом свидетельствует и уже упоминавшаяся задача довести ее мощность через 7 лет до 30 ГВт, и объявленные в июне Бюро по управлению энергией океана (ВОЕМ) три новые площадки для новых проектов у побережья Делавэра, Мэриленда и Виргинии, которые после ввода в строй смогут давать от 4 до 8 ГВт чистой энергии. Естественно, при решении главной сейчас проблемы – проблемы финансирования. На данный момент, кстати, семилетний план выполнен менее чем на… 0,1%. Между тем, у трети запланированных проектов, по данным ClearView, серьезные проблемы с финансированием, которые ставят под вопрос их завершение.