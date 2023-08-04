Курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с 28 марта прошлого года

Американская валюта 4 августа продолжила рост на Московской бирже.

Как отмечает «Интерфакс», доллар поднялся до 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Евро находится на уровне 104 рублей также впервые с этой даты; юань торгуется на отметках первой половины апреля 2022-го.

По состоянию на 11:55 мск курс доллара составил 94,94 руб., что на 4,75 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов, пишет агентство. Чуть ранее доллар рос до 95 рублей; евро между тем поднимался до 103,91 рублей.

Курс юаня поднялся на 6,5 копейки, до 13,182 руб. В прошлый раз китайская валюта была на этом уровне 11 апреля 2022 года.