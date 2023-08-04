Литры снова потеснят граммы

Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л, пишут «Известия». Это исключит случаи, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены.

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По информации издания, законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению. В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре.

«Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл», — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей. «После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона», — отметил Борис Чернышов.

Манипулирование объёмом упаковки является излюбленным приёмом современных российских маркетологов, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Одновременно этот приём скрывает реальные масштабы инфляции. Конечно, внимательный покупатель всегда поинтересуется покупаемым объёмом, но значительная группа потребителей не обращает на это внимание. При этом разномерная упаковка затрудняет ведение государственной статистики по инфляции.

Соответственно, уверен эксперт, принятие стандартов, если не по упаковке, то, как минимум, по отражению цены за мерную единицу позволит более эффективно отслеживать динамику потребительских цен, а потребителю выстраивать своё поведение.

Впрочем, обращает внимание эксперт, есть и негативный момент. Самим торговым сетям придётся тратить ресурсы на указание цены за конкретную упаковку и в пересчёте на мерную единицу. Объёмы упаковок сегодня столь многочисленные, что задача потребует значительного ресурса времени. Хотя применение искусственного интеллекта, или специализированного простого ПО для распечатки этикеток облегчит выполнение рутинных операций.

«В любом случае, от такой маркировки выиграет потребитель, а маркетологам придётся искать другие пути по сокрытию роста цен на свою продукцию», — считает Андрей Кочетков.



Давно пора навести порядок в розничной торговле, соглашается Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Когда-то давно вся мелкая фасовка сыпучих, твердых и жидких продуктов была 500 грамм или 1 килограмм, напоминает он. Жидкости тоже разливались от 500 миллилитров до 1 литра и т.д.

«Сейчас мы повсеместно и во всех продовольственных сегментах наблюдаем, на мой взгляд, просто обман покупателей, к примеру рис, гречку и сахар фасуют уже по 800 грамм, а цена остается как за килограмм или снижается совсем непропорционально. Никого давно не удивляет молоко 0,95 литра или плитка шоколада весом 90 грамм. Такая уловка производителей называется Шринкфляция ( от shrink — сжиматься и инфляция) и была придумана в США в 70-ые годы прошлого столетия. У нас в стране это явление появилось после кризиса 2008 года и сейчас получило повсеместное распространение, к слову сказать, не только в продовольственном сегменте, но и в производстве бытовой химии», — указывает аналитик.

Как считает Николай Переславский, после принятия этого закона у производителей и торговых сетей станет меньше возможностей манипулировать ценами, по крайней мере, появится правовая основа для контролирующих органов. А потребители, имея правдивую информацию, проголосуют, что называется, рублем.

Но есть и противники идеи. «На мой взгляд, — указывает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков, — подобная инициатива выглядит избыточно. Уже сейчас на многих товарах указывается стоимость за литры и килограммы. Как правило, цена за 100 грамм указывается лишь на достаточно дорогие товары, что вряд ли можно отнести к массовому сегменту. Подобная инициатива лишь создаст дополнительные издержки для торговых сетей и их сотрудников и вряд ли будет способствовать повышению уровня доверия потребителей», — считает общественный деятель – представитель среднего бизнеса.