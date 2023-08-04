Минобороны рассказало об отражении атаки украинских беспилотников на базу ВМФ в Новороссийске

Ночью 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя беспилотными катерами.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — указывается в сообщении.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате инцидента никто не пострадал. «Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Российское оборонное ведомство также сообщило о предотвращении теракта ВСУ в Крыму. Уточняется, что ночью полуостров атаковали беспилотники самолетного типа, 10 из них сбили силы ПВО, еще три выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — отмечает министерство.