Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ с начала «наступления»

Министерство обороны РФ на брифинге 4 августа сообщило, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ понесли огромные потери в живой силе.

Согласно данным, которые озвучил данным официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в течение июня–июля потери украинской армии в ходе боевых действий составили уже более 43 тыс. военнослужащих. При этом, данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых, а также иностранных наёмников и военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

На линии боевого соприкосновения с начала украинского «наступления» уничтожено свыше 4 900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолётов, 9 вертолётов, 1 831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков «Leopard», 7 французских колёсных танков «AMX» и 21 американская БМП «Bradley». Кроме того, противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 76 американских артиллерийских систем М777, 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и ФРГ.

За последние сутки, по ВСУ вновь был нанесён чувствительный удар. Так, только на Донецком направлении потери противника составили до 185 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20. В ходе ведения активной обороны подразделения «Южной» группировки ВС РФ успешно отразили 8 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское (ДНР).

После отражения атак наши войска контратаковали отходящего противника в районах населённых пунктов Белогоровка и Водяное (ДНР), и в результате заняли более выгодные позиции. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Белогоровка (ДНР).

На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки ВС РФ «Восток» продолжали наступательные действия в районе населённого пункта Старомайорское (ДНР) и улучшили тактическое положение. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Ровнополь и Макаровка (ДНР). В районе населённого пункта Приютное (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ. Уничтожено более 120 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении активными действиями подразделений ВС РФ, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем успешно отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка (Запорожская область). Уничтожено свыше 130 боевиков, 3 БМП, в том числе американская БМП Bradley, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка (Харьковская область). В ходе ведения активной обороны успешно отражены 4 атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР). Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 9 бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орлянское, Котляровка, Ивановка, Плетеневка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 45 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены 2 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Нововодяное и Кременная (ЛНР). В районах населённых пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Красный Лиман (ДНР) нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 70 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, две гаубицы (Д-20, Д-30) и артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 боевиков, 2 автомобиля и 2 гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 116 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах. В районах населённых пунктов Красное (ДНР) и Песчаное (Харьковская область) уничтожены склады топлива и боеприпасов ВСУ. В районах населённых пунктов Белогоровка и Белая Гора (ДНР) поражены 2 пункта управления БПЛА.

Российские средствами ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили 28 БПЛА в районах населённых пунктов Сватово, Лисичанск (ЛНР), Донецк, Соледар и Волноваха (ДНР)

За всё время СВО уничтожено 458 самолётов, 245 вертолётов, 5 496 БПЛА, 428 ЗРК, 11 113 танков и других боевых бронированных машин, 1 142 боевые машины РСЗО, 5 746 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 057 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, ночью 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя беспилотными катерами. В ходе отражения этой атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

