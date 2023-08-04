Maersk тревожат перспективы глобальной экономики

Один из крупнейших морских грузовых перевозчиков, датская компания A.P. Moller-Maersk A/S, на долю которой приходятся ок. 16% на рынке контейнеров, понизила прогноз по глобальной контейнерной торговле. Тем самым она подтвердила общераспространенную версию о том, что после нескольких лет серьезных проблем с цепочками поставок слабый спрос продолжает тормозить экономическую активность. В этом году объем контейнерной торговли, вероятно, снизится на 4%, считают экономисты Maersk. В предыдущем прогнозе снижение было значительно скромнее – 2,5%.
«Мы ничего не говорим о рецессии,- заявил в интервью Bloomberg TV глава Maersk Винсент Клерк.- Мы говорим о вялой экономической среде и об ее сохранении до конца года».
Экономистов грузоперевозчика по-прежнему сильно беспокоит состояние глобальной экономики. Причем, речь идет о состоянии множества компонентов, начиная от подъема учетной ставки и заканчивая риском рецессии, а также неуверенностью в том, каким окажется в конце года рост ВВП в Китае и каким будет в следующем году там спрос.
Два прошлых года выдались для Maersk и для всего сектора морских грузоперевозок рекордно прибыльными благодаря очень резкому скачку спроса на потребительские товары во время коронавирусной пандемии. Сейчас рост глобальной экономики все чаще замедляется. Ввиду неопределенной обстановки компании предпочитают не ввозить новые товары, а выскребают на складах и в хранилищах все, что там осталось.
После прогноза акции Maersk рухнули на 3,8%. Это максимальное снижение за две недели. Правда, в следующие нескольких часов они отыграли часть потерь, поднявшись на 2,4%.
Квартальная отчетность датского грузоперевозчика превзошла ожидания экспертов. Доход во втором квартале до выплаты процентов, налогов, амортизации и прочих затрат снизился до $2,91 млрд. Между тем, экономисты прогнозировали 2,29 млрд долларов.