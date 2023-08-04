Maersk тревожат перспективы глобальной экономики

Один из крупнейших морских грузовых перевозчиков, датская компания A.P. Moller-Maersk A/S, на долю которой приходятся ок. 16% на рынке контейнеров, понизила прогноз по глобальной контейнерной торговле. Тем самым она подтвердила общераспространенную версию о том, что после нескольких лет серьезных проблем с цепочками поставок слабый спрос продолжает тормозить экономическую активность. В этом году объем контейнерной торговли, вероятно, снизится на 4%, считают экономисты Maersk. В предыдущем прогнозе снижение было значительно скромнее – 2,5%.

«Мы ничего не говорим о рецессии,- заявил в интервью Bloomberg TV глава Maersk Винсент Клерк.- Мы говорим о вялой экономической среде и об ее сохранении до конца года».