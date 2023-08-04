Мировые цены на продовольствие выросли на фоне прекращения зерновой сделки

Мировые цены на продовольствие в июле выросли до 123,9 пункта, что на 1,3% выше показателя июня и на 11,8% ниже июля 2022 года, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен, который отражает изменение стоимости основных продуктов питания, падал четырнадцать месяцев подряд и только в июне начал расти. Резкое повышение котировок пшеницы и растительных масел, вызванное прекращением зерновой сделки, в июле было частично компенсировано падением мировых цен на кукурузу и сахар, отметили в ФАО.

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«В июле зафиксирован рост мировых цен на продовольственные товары, обусловленный прекращением действия Черноморской зерновой инициативы и введением новых ограничений на торговлю рисом», — говорится в сообщении ФАО.

Рост цен на продукты питания в организации объяснили резким повышением Индекса цен на растительные масла, который после семи месяцев неуклонного снижения увеличился на 12,1%. В частности, подсолнечное масло за месяц подорожало более чем на 15% «из-за вновь возникшей неопределенности с экспортными поставками в связи с решением РФ о выходе из Черноморской зерновой инициативы».

Индекс цен на зерновые в июле уменьшился на 0,5% в результате сезонного увеличения предложения кукурузы за счет урожая из Аргентины и Бразилии, а также на фоне ожиданий более значительного, чем предполагалось ранее, объема производства в США. При этом мировые цены на пшеницу впервые за последние девять месяцев выросли (на 1,6%), в основном из-за неопределенности с экспортными поставками из Украины и засухи в Северной Америке.

Цены на все виды риса увеличилось на 2,8% сравнению с прошлым месяцем и на 19,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув самого высокого номинального уровня с сентября 2011 года. На это, по данным ФАО, повлияло введение Индией запрета на экспорт непропаренного риса, сезонное сокращение предложения и активные закупки со стороны азиатских стран.

При этом цены на молочную продукцию за месяц снизились на 0,4%, на сахар — на 3,9%, на мясо — на 0,3%.

