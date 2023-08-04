Московские предприятия поучаствуют в переговорах с бизнесом Ближнего Востока

Специалисты центра «Моспром» организовали байерскую программу для столичных предприятий. Так, компании с 7 по 18 августа проведут более 100 переговоров не менее чем с 40 компаниями и органами власти стран Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Кувейт и Оман. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

На данный момент Ближний Восток является одним из ключевых партнеров города. Стороны в ходе бизнес-миссии смогут наладить контакты и договориться о реализации совместных проектов, считают в департаменте. Речь идет о потенциальных закупках столичного электрического оборудования, косметологической продукции, а также продукции компаний строительной, медицинской и других отраслей.

По словам коммерческого директора компании «Бир Пекс» Александра Кикеля, рынок Ближнего Востока представляет особый интерес для отечественных предпринимателей, особенно с учетом того, что в регионе активно развивается строительство. Поэтому «Бир Пекс» планирует продемонстрировать преимущества произведенных компанией трубопроводов и наладить сотрудничество с рынками дружественных стран.

Компания «Мезоформула» заинтересована в поиске новых партнеров для поставок препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. Как считает руководитель по международному развитию предприятия Елена Лутаева, это перспективное направление, поскольку услуги косметологов пользуются большим спросом в странах Ближнего Востока. Более того, у компании есть опыт работы с кожей южного типа и в «Мезоформуле» готовы предложить конкурентные цены для зарубежных рынков.