На «Мелитопольском молокозаводе» в Запорожской области запустят производство детского питания

В Запорожской области планируют наладить производство детского питания.

Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам поездки в регион вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«В заключение поездки вице-премьер посетил один из магазинов местной торговой сети. Он отметил позитивную динамику по снижению цен на социально значимые товары. При этом было отмечено, что особого внимания требует наличие и доступность детского питания, производство которого в регионе отсутствует. Для решения этой проблемы по поручению Дениса Мантурова будет проработан вопрос организации производства этой продукции на базе "Мелитопольского молокозавода"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на другие социально значимые товары в регионе продолжают снижаться.

ООО «Мелитопольский молокозавод» поставляет свою продукцию на территорию Херсонской и Запорожской областей, а также в Крым; панируется наладить поставки в ЛНР, ДНР и другие российские регионы, говорится на сайте предприятия. Доставка товара производится собственным транспортом компании, работа ведется с более чем 300 контрагентами.

С конца ноября 2022 года на заводе осуществляется временное администрирование. За это время была отремонтирована крыша на производственном здании и приобретено несколько единиц оборудования; разработан и отправлен на рассмотрение проект по модернизации производства, которая предусматривает замену устаревшего оборудования на более современное от российских производителей.

В рамках программы развития планируется, в частности, открыть производство детского питания, соответствующий инвестпроект отправлен на утверждение, сообщают в компании.