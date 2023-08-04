На страже суверенитета: как московская промышленность замещает зарубежные аналоги

«В Москве ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Город активно поддерживает такую тенденцию и предоставляет промышленникам более 20 системных мер поддержки, а также антикризисные инструменты. Например, в Москве можно арендовать земельный участок за один рубль в год под реализацию Масштабного инвестиционного проекта в сфере промышленности. В случае, если город заинтересован в закупке выпускаемой продукции, инвестор может рассчитывать на заключение офсетного контракта, который гарантирует ему долгосрочный сбыт выпускаемой продукции», – рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичная альтернатива

Власти столицы планомерно занимаются политикой импортозамещения. Для этого в правительстве внедряют инструменты, которые делают более простым и выгодным открытие производства в столице. Промышленники уже производят замену иностранным товарам в авиастроении, машиностроении, радиоэлектронике и стройматериалах. Значительных результатов по объемам выпуска качественной продукции удалось добиться в категории лекарств, детского питания, и также в легкой промышленности.

Москва оказывает различные меры поддержки – заключает офсетные контракты, дает налоговые льготы, субсидии, льготные займы – предприятиям-производителям.

Так, в городе действует такой формат государственно-частного партнерства как офсетные контракты. Эти договоры подразумевают, что инвесторы открывают в городе производства, а взамен получают гарантию от правительства столицы, что их продукция будет закупаться на протяжении определенного срока.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, сегодня столица заключила уже 12 офсетных контрактов с общей суммой частных инвестиций более 19 млрд рублей. По договорам инвесторы обязуются создать или модернизировать производства фармацевтической продукции, медицинских изделий детского питания, а также систем хранения документов.

В 2022 году в столице также заработал Центр поддержки промышленности Москвы, где предприниматели могут в режиме одного окна получить ответы на вопросы, связанные с производством. Кроме того, в июле мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское в Новой Москве. Центр, который возведут по программе создания мест приложения труда, станет местом, где будут проводить научные исследования и создавать разработки в таких отраслях, как автомобиле- и машиностроение, электроника, IT-сектор.

«В сложившейся ситуации фактически экономической блокады со стороны недружественных стран, когда на финальных стадиях поставок, контрактов, иногда не хватает буквально одной-двух деталей для того, чтобы заработала целая медицинская установка или комплекс. В таких ситуациях очень большое подспорье, когда создаются условия, чтобы не рассчитывать на кого-то, а делать все своими силами. Инвестиционный климат как в России в целом, так и в Москве в частности сейчас очень располагает к тому, чтобы такие производства развивались, и это самые правильные шаги, когда действующему производству оказывается посильная поддержка для того, чтобы они в сжатые сроки разворачивали максимально возможное производство», – считает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию инвестиционной среды Анна Вовк.

Надежнее и дешевле

Большой вклад в импортозамещение вносят предприятия фармотрасли. Первой компанией, которая заключила офсетный контракт с правительством Москвы, стало предприятие «Биокад». Завод с 2021 года поставляет лекарственные препараты для профилактики и лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Альтернативу зарубежным аналогам выпускает компания «Амедарт», чьи препараты для лечения онкозаболеваний в 10 раз ниже стоимости иностранных. Компания «Гемамед» благодаря офсетному контракту локализовала импортозамещающее производство медицинских изделий для стомированных больных. Пациенты со стомой имеют искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью органа (например, кишечника, трахеи) и окружающей средой, и без специальных медицинских изделий, выпускаемых на заводе – не смогут комфортно жить. Планируется, что власти города за восемь лет закупят продукции на 8,6 млрд рублей.

«Фармацевтическая отрасль на сегодняшний день является одной из ключевых с точки зрения импортозамещения, так как она напрямую связана с лекарственной безопасностью и города, и целой страны. Как для государства, так и для производителей очень важны инновационные площадки, способные закрыть технологические потребности. Наш успех в развертывании масштабного производства социально значимых препаратов во многом связан с удачным выбором площадки. С 2020 года наша компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Благодаря консолидации наших усилий и возможностей мы разрабатываем и выпускаем в гражданский оборот препараты, которые ранее не производились в России, включая препараты для таргетной терапии и иммунотерапии», – прокомментировала директор по корпоративным коммуникациям и внешним связям компании «ОнкоТаргет» Анжелика Змиева.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» обладает особым юридическим статусом, на который действует льготный режим, который освобождает производства от необходимости платить некоторые виды налогов. Таким образом, открыть производство в Москве становится еще более выгодно. «Особое внимание хочу уделить такому явлению как особая экономическая зона (ОЭЗ) Москвы. Это беспрецедентная история, потому что многие предприятия, получающие именно этот статус, могут развиваться в рамках города, где есть накопленный инвестиционный потенциал, человеческий капитал, все передовые технологические разработки. То есть у предприятия есть возможность, находясь в эпицентре событий, иметь новейшее профессиональное конкурентоспособное на международном уровне производство. И этому способствует грамотная инвестиционная политика Правительства Москвы», – считает Анна Вовк.

Не фармой единой

Однако не только фармпредприятия способствуют импортозамещению. Например, столичное предприятие «Траяна» выпускает конвейеры полностью из отечественных материалов, которые установлены примерно на 500 российских предприятиях. Компания создает металлические изделия из российского листового металла, а комплектующие и сырье, в том числе и краски, закупает у отечественных поставщиков.

Силовые кабели с термостойкой изоляцией полностью из отечественных материалов с 2017 года производит ГК «Москабельмет». Продукция уже использовалась при строительстве новых линий московского и петербургского метро, в реконструкции автодорог, ремонте и запуске кабельных линий электроснабжения по всей стране. Разработкой и поставками 3D-принтеров для работы с металлическими порошками уже пять лет занимается государственный научный центр РФ «НПО «ЦНИИТМАШ». Предприятие внедряет на российских заводах технологии производства для импортозамещающих криогенных сталей, материалов для газовых турбин и водородной энергетики. Столичная фабрика вентиляции «ГалВент» импортозаместила системы вентиляции диаметром 80 миллиметров, благодаря чему при установке вентиляции можно сэкономить до двух сантиметров подпотолочного пространства.

Производство продукции на местах вместо импорта из-за рубежа значительно удешевляет стоимость закупки и упрощает обслуживание. «Еще в 2014 году закупать некоторое иностранное сырье, например парафин, стало невыгодно. Поэтому мы наняли специалиста-химика, которая смогла произвести этот парафин у нас. Сейчас он стал в два раза дешевле, мы делаем тот объем, который нам нужен. Что касается оборудования, то пару лет назад мы также перешли с тайваньского на российское оборудование, поставщик нашелся в Ростове-на-Дону, это серьезно сократило время обслуживания и ремонта в случае поломок. Сейчас мы будем покупать перемотчик. Ранее заказ был сделан в Китае, но мы нашли партнера в Санкт-Петербурге и вместо 2 250 000 руб, заплатим 1 250 000 руб и получим оборудование уже через неделю», - поделился исполнительный директор компании «Биотекфарм» Александр Герштейн.

Для поиска поставщиков предприятия используют такие инструменты как столичный Портал поставщиков, Центр поддержки промышленности и также обращаются за помощью в Минпромторг. «Что касается профессиональных выставок, ранее на них были представлены в большинстве своем иностранные производители, но сейчас мы ожидаем, что ситуация изменится, и в случае меньшей стоимости участия, больше российских компаний смогут заявить о себе», - резюмировал он.