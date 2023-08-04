Наличных денег в России за месяц стало больше на 397 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 1 августа составил 18 трлн 395 млрд рублей, из них 18 трлн 194,5 млрд рублей — наличные деньги в обращении. Их объем за месяц вырос на 397,1 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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Объем наличных денег в обращении на 1 июля составлял 17 трлн 797,4 млрд рублей, обязательных резервов кредитных организаций в Банке России — 200,5 млрд рублей (показатель не изменялся с 1 июня).

Согласно статистике ЦБ, с начала года до 1 августа денежная база в узком определении выросла на 1,94 трлн рублей, объем наличности за этот период увеличился на 1,847 трлн рублей. За год показатели возросли на 4,146 и 4,053 трлн рублей соответственно.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций.

