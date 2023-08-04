Офисный центр в московском в районе Хорошево-Мневники начал расти над землей

В деловом центре на 1,7 тысячи сотрудников, который возводят в районе Хорошево-Мневники на улице Шеногина, начали строить наземные этажи. В строительство объекта, которое планируют завершить в 2025 году вложат 7,4 млрд рублей. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Проект реализует ГК ФСК по городской программе создания мест приложения труда. Строительство началось в конце 2022 года. На данный момент завершены все фундаментные работы и начато возведение наземных этажей, добавил Овчинский. Деловой центр займет более 70 тыс. кв. метров с учетом подземной парковки. Половину офисных помещений используют под нужды девелопера и входящих в его состав компаний. Остальные площади сдадут в аренду.

В офисном центре создадут рабочие места и зоны для делового общения нескольких типов. В здании будут применять современное IT-оборудование, включая FaceID, системы безопасности и аналитики, VR-мониторинг. Также в бизнес-центре будут работать кафе и магазины.

Офисный комплекс в спальном районе будет сокращать маятниковую миграцию в центр столицы. Подобное сооружение может стать точкой притяжения деловой активности и поспособствовать развитию транспортной системы, а также более качественного наполнения коммерческой инфраструктуры, пояснил директор по развитию коммерческой недвижимости группы компаний Сергей Пшеничников.

Власти Москвы считают важной задачу по созданию комфортной для жизни, учебы, работы и творчества городской среды. Более 90% инвестиций направляется на проекты за пределами центра города. Это делается для того, чтобы открывать новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения. По программе создания мест приложения труда девелоперы получают налоговые льготы, если помимо жилых домов строят объекты, способствующие появлению новых рабочих мест.