Опубликовано совместное заявление Путина и лидеров Африканской мирной инициативы по Украине

Текст совместного заявления по итогам встречи в Санкт-Петербурге президента РФ Владимира Путина и лидеров семи стран, представлявших Африканскую мирную инициативу, появился на сайте Кремля.

Участники встречи отметили прогресс, достигнутый по предложениям, связанным с гуманитарными вопросами, в частности, правами детей в зонах боевых действий и обменом пленными между РФ и Украиной; они согласились, что такие усилия «будут приносить дальнейшие результаты», говорится в документе.

«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию "Черноморской пакетной инициативы" Генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», — указывается в тексте.

Сообщается, что участники встречи призвали ООН принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 тыс. т российских удобрений, заблокированных в портах ЕС, для немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны.

Диалог по Африканской мирной инициативе будет продолжен, «чтобы открыть путь к миру», подчеркивается в заявлении.

Лидеры африканских стран обсудили с Владимиром Путиным мирную инициативу по Украине на саммите в Санкт-Петербурге 28 июля. По итогам переговоров Москва направила свой проект заявления странам Африки. Вечером 3 августа совместное заявление опубликовал офис президента ЮАР Сирила Рамафосы.